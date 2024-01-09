"نيويورك تايمز": إسرائيل بدأت التحول من حملة برية وجوية واسعة فى غزة لمرحلة أدق

نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية عن مسئولين أمريكيين أن إسرائيل بدأت التحول من حملة برية وجوية واسعة في قطاع غزة لمرحلة أدق استهدافًا، وفقًا لفضائية الغد في نبأ عاجل.

وقالت "نيويورك تايمز" إن مسئولين إسرائيليين أبلغوا بأنهم يأملون إكمال المرحلة الانتقالية بنهاية يناير، لافتة إلى أن المسئولين الأمريكيين يتوقعون أن تعتمد إسرائيل بشكل أكبر على مهام جراحية تنفذها قوات النخبة.

وتابعت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية عن مسئولين أمريكيين أن عدد الجنود الإسرائيليين في شمالي قطاع غزة انخفض إلى أقل من النصف منذ شهر.