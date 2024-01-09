"القاهرة الإخبارية": قصف متبادل بين الجيش السوداني وميليشيا الدعم السريع في الخرطوم

أفاد محمد إبراهيم، مراسل فضائبة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل، بوجود قصف متبادل بين الجيش السوداني وميليشيا الدعم السريع الآن في حي النهضة ومحيط المدينة الرياضية وأرض المعسكرات في الخرطوم.

قوات الجيش السودان تتقدم في محاور بمنطقة أم درمان القديمة

فيما قال الجيش السوداني، أن قواته العسكرية تتقدم في محاور بمنطقة أم درمان القديمة.

وفي وقت سابق قال محمد إبراهيم، مراسل القاهرة الإخبارية، إن مُسيرات الجيش السوادني تقصف الآن ميليشيا الدعم السريع في بحري.