التضامن تكشف مراحل "مودة" لتأهيل المقبلين على الزواج بالجامعات والمعاهد

كشفت راندا فارس مدير برنامج “مودة” بوزارة التضامن الاجتماعي، المراحل الجديدة لتأهيل المقبلين على الزواج بالجامعات والمعاهد.

وقالت خلال حوارها على فضائية DMC، اليوم، إن المرحلة الحالية هي التي يتم التنفيذ بها على مستوي 25 جامعه مقارنه بالسابق التي لم تبدأ بتلك العدد، وتعد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي هي أول شريك لهذا المشروع في مارس 2019 ولكن على نطاق 3 محافظات فقط والتي تعد في ذلك الحين هما الأكبر في معدلات الطلاق تحديدًا القاهرة والإسكندرية وبورسعيد.

ويقوم برنامج “مودة” بتنفيذ الجلسات التدريبية 774 عضو هيئة تدريس تم تدريبهم من قبل برنامج مودّة على مستوى الجامعات الحكومية المصرية، ويتم تنفيذ هذه التدريبات في إطار تعاون وتنسيق مباشر بين وزارة التضامن الاجتماعي والجامعات المصرية.

وأشارت إلى أنه تم العمل على 5 جامعات بإضافة سنوية لعدد الجامعات الأخرى حتى الآن في كافة أنحاء الجامعات الحكومية، لافتة أنه مراحل “مودة” وصلت إلى 200 ألف طالب من الشاب والفتاة داخل الجامعات تم تدريبهم بشكل جيدًا.

ونوهت مدير برنامج “مودة” بوزارة التضامن الاجتماعى، أن الإقبال على برنامج “مودة” كان من الفتيات أكثر من الذكور بنسبة 75 % من الإناث و25 % من الذكور على مستوي بدء البرنامج حتى اليوم، وتستهدف المبادرة من 18 عاما حتى 39 عاما.

واختمت أن البرنامج يعمل على اختيار هيئة التدريس داخل الجامعات والمعاهد وفقا لمعايير محددة، بجانب أن تكون الدراسة لها علاقة بعلم الاجتماع أو علم النفس أو التربية، ويجب على عضو هيئة التدريس أن يكون قد خضع لتدريب تفاعلي مُعتمد من برنامج "مودة" ليصبح مدربًا. كما يتم التنسيق مع وزارة التعليم العالي لوضع خطة تنفيذية لكل فصل دراسي وفقًا لميزانية محددة تُعد من قبل الوزارات.