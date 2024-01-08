الإثنين 08 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

التضامن تكشف مراحل "مودة" لتأهيل المقبلين على الزواج بالجامعات والمعاهد

مودة
مودة

كشفت راندا فارس مدير برنامج “مودة” بوزارة التضامن الاجتماعي، المراحل الجديدة لتأهيل المقبلين على الزواج بالجامعات والمعاهد.

وقالت خلال حوارها على فضائية DMC، اليوم، إن المرحلة الحالية هي التي يتم التنفيذ بها على مستوي 25 جامعه مقارنه بالسابق التي لم تبدأ بتلك العدد، وتعد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي هي أول شريك لهذا المشروع في مارس 2019 ولكن على نطاق 3 محافظات فقط والتي تعد في ذلك الحين هما الأكبر في معدلات الطلاق تحديدًا القاهرة والإسكندرية وبورسعيد.

ويقوم برنامج “مودة” بتنفيذ الجلسات التدريبية 774 عضو هيئة تدريس تم تدريبهم من قبل برنامج مودّة على مستوى الجامعات الحكومية المصرية، ويتم تنفيذ هذه التدريبات في إطار تعاون وتنسيق مباشر بين وزارة التضامن الاجتماعي والجامعات المصرية.

وأشارت إلى أنه تم العمل على 5 جامعات بإضافة سنوية لعدد الجامعات الأخرى حتى الآن في كافة أنحاء الجامعات الحكومية، لافتة أنه مراحل “مودة” وصلت إلى 200 ألف طالب من الشاب والفتاة داخل الجامعات تم تدريبهم بشكل جيدًا.

ونوهت مدير برنامج “مودة” بوزارة التضامن الاجتماعى، أن الإقبال على برنامج “مودة” كان من الفتيات أكثر من الذكور بنسبة 75 % من الإناث و25 % من الذكور على مستوي بدء البرنامج حتى اليوم، وتستهدف المبادرة من 18 عاما حتى 39 عاما.

واختمت أن البرنامج يعمل على اختيار هيئة التدريس داخل الجامعات والمعاهد وفقا لمعايير محددة، بجانب أن تكون الدراسة لها علاقة بعلم الاجتماع أو علم النفس أو التربية، ويجب على عضو هيئة التدريس أن يكون قد خضع لتدريب تفاعلي مُعتمد من برنامج "مودة" ليصبح مدربًا. كما يتم التنسيق مع وزارة التعليم العالي لوضع خطة تنفيذية لكل فصل دراسي وفقًا لميزانية محددة تُعد من قبل الوزارات.

وزارة التعليم العالي البحث العلمي وزارة التضامن الاجتماعي مودة برنامج “مودة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

مواد متعلقة

مدير المتحف الكبير: مصر تقدم للعالم قطعًا أثرية فريدة

الصحة العالمية: القصف العنيف والقيود على الحركة وانقطاع الاتصالات تجعل توصيل الإمدادات الطبية شبه مستحيل

جالانت يؤكد انتقال الجيش الإسرائيلى إلى المرحلة الثالثة من الحرب فى شمال غزة

بن غفير: مجلس الحرب غير مفوض للإعلان عن الانتقال إلى مرحلة عمليات محدودة بغزة

"الغد": الاحتلال اعتقل 5730 فلسطينيًا فى الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر

الأونروا: مقتل 146 موظفًا بالوكالة فى غزة منذ 7 أكتوبر

البابا فرنسيس: أدعو زعماء العالم للسعى من أجل تحقيق حل الدولتين

إذاعة الاحتلال: سقوط صاروخ مضاد للدروع فى أجواء كريات شمونة

الأكثر قراءة

عاجل.. نكشف آخر تطورات صفقة وسام أبوعلى وموعد وصوله للقاهرة

الفوز المستحيل.. كيف دمرت أنفاق حماس حلم إسرائيل بإعلان النصر فى غزة؟

الكشف عن هوية القيادى بحزب الله الذى اغتالته إسرائيل فى جنوب لبنان اليوم

"كسر إحدى أسنانها".. تفاصيل مشاجرة لاعب الزمالك السابق مع زوجته فى أكتوبر

آخر تطورات الحالة الصحية لـ "العامرى فاروق" نائب رئيس الأهلى

الحكومة تكشف السعر المتوقع للجنيه أمام الدولار فى 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

ما تتحسبش كدا يا صاحبى

أحمد الصغير

إنه وائل الدحدوح..!

حسين دعسة

الأردن ملكًا وحكومة فى مواجهة مع محاور جولة بلينكن بالمنطقة

محمود خليل

الفلاح الحصيف.. ومفرخة المماليك

وائل لطفي

ثقافة الفقر!

ماجد حبته

إشعال القرن الإفريقى!

محمد عبدالعزيز

بالمحبة.. معًا سنتجاوزها

لواء.حمدى البطران

انتفاضات شيوعية فى الصعيد

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

مسيرة إسرائيلية تستهدف سيارة فى قرية حدودية جنوب لبنان

اليوم الـ94 من العدوان.. 73 شهيدًا و99 جريحًا خلال الـ24 ساعة الماضية

عشرات المستعمرين يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال