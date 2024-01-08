بن غفير: مجلس الحرب غير مفوض للإعلان عن الانتقال إلى مرحلة عمليات محدودة بغزة

قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي، المتطرف ايتمار بن غفير، إن مجلس الحرب غير مفوض للإعلان عن الانتقال إلى مرحلة عمليات محدودة في قطاع غزة، وفقًا لفضائية الغد في نبأ عاجل.

وفي وقت سابق، دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي الإسرائيليين إلى حمل سلاحهم، بعد رفضه الهدنة واتفاق تبادل الأسرى مع المقاومة الفلسطينية "حماس".

وقال بن غفير، في منشورٍ عبر منصة "إكس": "إن توقف الحرب الآن خطأ تاريخي بالنسبة لإسرائيل"، مشيرًا إلى أن رئيس المكتب السياسي لحماس في قطاع غزة، يحيي السنوار، يواصل خطته، و"نحن نقبل إملاءاته بدلًا من تركيع حماس"، على حد تعبيره.