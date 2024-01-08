الإثنين 08 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"مكافحة وعلاج الإدمان": لدينا 28 مركزًا في 17 محافظة و6 جدد هذا العام

مكافحة وعلاج الإدمان
مكافحة وعلاج الإدمان

تحدث مدحت وهبة، المستشار الإعلامي لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، عن حصاد 2023 في جهود صندوق مكافحة الإدمان في تنفيذ البرامج التوعوية وتأهيل المتعافين.

وقال، خلال حواره على فضائية DMC، اليوم الاثنين، إنه تم العمل في صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي على أكثر من محور، لافتًا أنه خلال الـ 10 أعوام الماضية أهتمت القيادة السياسية بملف مكافحة الإدمان والتعاطي في مصر؛ حيث كان في عام 2014 كان يملك 12 مركزًا علاجيًا بـ7 محافظات.

 تدريب 33 ألف شاب متطوع وتأهيلهم للمشاركة في إعداد وتنفيذ الخطط

وأكد، أن الصندوق حاليًا يمتلك 28 مركزًا علاجيًا في 17 محافظة، بالإضافة إلى أنه بصدد افتتاح 6 مراكز علاجية جديدة هذا العام، بينهم مركزين بالقرى الأشد احتياجًا ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، منوهًا أنه تم العمل على المحور الوقائي حيث نجح الصندوق في تدريب 33 ألف شاب متطوع وتأهيلهم للمشاركة في إعداد وتنفيذ الخطط والحملات التي يقوم بها المركز تحت إشراف المتخصصين.

إطلاق أكبر حملة إعلانية للوقاية من الإدمان على مدار الـ 7 سنوات الماضية

وأضاف، إنه إطلاق أكبر حملة إعلانية للوقاية من الإدمان على مدار الـ 7 سنوات الماضية بمشاركة اللاعب محمد صلاح، والتي كان لها مردود إيجابي محلي وعالمي، مشيرًا إلى أن تلك الحملة ساعدت على استقبال الخط الساخن للصندوق لـ 4 أضعاف عدد الراغبين في العلاج من الإدمان كما شجعت الحملة العديد من الشباب لبدء العلاج.

وأوضح، أن الحملة الإعلانية للوقاية من الإدمان بمشاركة  اللاعب محمد صلاح كان لها مردود عالمي كبير، حيث اعتبرت وزارة الأمن العام في الصين الحملة من أبرز الحملات الملهمة والإبداعية للتوعية للشباب، فيما استعانت بنشرها على موقعها الرسمي لتوعية الشباب بأضرار التعاطي.

وأشار إلى أن الصندوف نفذ خلال عام 2023 أكبر حملة توعية طلابية بالمرحلتين الإعدادية والثانوية في 9 آلاف مدرسة؛ ما أدى لرفع حاجز الوعي والرفض التام لدى الطلاب من المواد المخدرة، كما تم إطلاق حملة توعية في أكثر من 35 جامعة حكومية وأهلية وخاصة؛ لتصحيح المفاهيم المغلوطة لدى الشباب بأضرار تعاطي المخدرات.

مكافحة وعلاج الإدمان حياة كريمه المستشار الإعلامي لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان مكافحة الإدمان والتعاطي في مصر

مواد متعلقة

التضامن تكشف مراحل "مودة" لتأهيل المقبلين على الزواج بالجامعات والمعاهد

مدير المتحف الكبير: مصر تقدم للعالم قطعًا أثرية فريدة

الصحة العالمية: القصف العنيف والقيود على الحركة وانقطاع الاتصالات تجعل توصيل الإمدادات الطبية شبه مستحيل

جالانت يؤكد انتقال الجيش الإسرائيلى إلى المرحلة الثالثة من الحرب فى شمال غزة

بن غفير: مجلس الحرب غير مفوض للإعلان عن الانتقال إلى مرحلة عمليات محدودة بغزة

"الغد": الاحتلال اعتقل 5730 فلسطينيًا فى الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر

الأونروا: مقتل 146 موظفًا بالوكالة فى غزة منذ 7 أكتوبر

البابا فرنسيس: أدعو زعماء العالم للسعى من أجل تحقيق حل الدولتين

الأكثر قراءة

عاجل.. نكشف آخر تطورات صفقة وسام أبوعلى وموعد وصوله للقاهرة

الفوز المستحيل.. كيف دمرت أنفاق حماس حلم إسرائيل بإعلان النصر فى غزة؟

الكشف عن هوية القيادى بحزب الله الذى اغتالته إسرائيل فى جنوب لبنان اليوم

آخر تطورات الحالة الصحية لـ "العامرى فاروق" نائب رئيس الأهلى

"كسر إحدى أسنانها".. تفاصيل مشاجرة لاعب الزمالك السابق مع زوجته فى أكتوبر

الحكومة تكشف السعر المتوقع للجنيه أمام الدولار فى 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

ما تتحسبش كدا يا صاحبى

أحمد الصغير

إنه وائل الدحدوح..!

حسين دعسة

الأردن ملكًا وحكومة فى مواجهة مع محاور جولة بلينكن بالمنطقة

محمود خليل

الفلاح الحصيف.. ومفرخة المماليك

وائل لطفي

ثقافة الفقر!

ماجد حبته

إشعال القرن الإفريقى!

محمد عبدالعزيز

بالمحبة.. معًا سنتجاوزها

لواء.حمدى البطران

انتفاضات شيوعية فى الصعيد

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

هيئة الأسرى: معتقلات سجن الدامون يتعرضن لعقوبات مشددة

مسيرة إسرائيلية تستهدف سيارة فى قرية حدودية جنوب لبنان

اليوم الـ94 من العدوان.. 73 شهيدًا و99 جريحًا خلال الـ24 ساعة الماضية