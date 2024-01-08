"مكافحة وعلاج الإدمان": لدينا 28 مركزًا في 17 محافظة و6 جدد هذا العام

تحدث مدحت وهبة، المستشار الإعلامي لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، عن حصاد 2023 في جهود صندوق مكافحة الإدمان في تنفيذ البرامج التوعوية وتأهيل المتعافين.

وقال، خلال حواره على فضائية DMC، اليوم الاثنين، إنه تم العمل في صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي على أكثر من محور، لافتًا أنه خلال الـ 10 أعوام الماضية أهتمت القيادة السياسية بملف مكافحة الإدمان والتعاطي في مصر؛ حيث كان في عام 2014 كان يملك 12 مركزًا علاجيًا بـ7 محافظات.

تدريب 33 ألف شاب متطوع وتأهيلهم للمشاركة في إعداد وتنفيذ الخطط

وأكد، أن الصندوق حاليًا يمتلك 28 مركزًا علاجيًا في 17 محافظة، بالإضافة إلى أنه بصدد افتتاح 6 مراكز علاجية جديدة هذا العام، بينهم مركزين بالقرى الأشد احتياجًا ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، منوهًا أنه تم العمل على المحور الوقائي حيث نجح الصندوق في تدريب 33 ألف شاب متطوع وتأهيلهم للمشاركة في إعداد وتنفيذ الخطط والحملات التي يقوم بها المركز تحت إشراف المتخصصين.

إطلاق أكبر حملة إعلانية للوقاية من الإدمان على مدار الـ 7 سنوات الماضية

وأضاف، إنه إطلاق أكبر حملة إعلانية للوقاية من الإدمان على مدار الـ 7 سنوات الماضية بمشاركة اللاعب محمد صلاح، والتي كان لها مردود إيجابي محلي وعالمي، مشيرًا إلى أن تلك الحملة ساعدت على استقبال الخط الساخن للصندوق لـ 4 أضعاف عدد الراغبين في العلاج من الإدمان كما شجعت الحملة العديد من الشباب لبدء العلاج.

وأوضح، أن الحملة الإعلانية للوقاية من الإدمان بمشاركة اللاعب محمد صلاح كان لها مردود عالمي كبير، حيث اعتبرت وزارة الأمن العام في الصين الحملة من أبرز الحملات الملهمة والإبداعية للتوعية للشباب، فيما استعانت بنشرها على موقعها الرسمي لتوعية الشباب بأضرار التعاطي.

وأشار إلى أن الصندوف نفذ خلال عام 2023 أكبر حملة توعية طلابية بالمرحلتين الإعدادية والثانوية في 9 آلاف مدرسة؛ ما أدى لرفع حاجز الوعي والرفض التام لدى الطلاب من المواد المخدرة، كما تم إطلاق حملة توعية في أكثر من 35 جامعة حكومية وأهلية وخاصة؛ لتصحيح المفاهيم المغلوطة لدى الشباب بأضرار تعاطي المخدرات.