الجمعة 12 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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سلوى بكر لـ"الشاهد": الخروج من أى مأزق يواجه مصر لا يكون إلا بالتعليم

سلوى بكر
سلوى بكر

أكدت الكاتبة الروائية والناقدة، سلوى بكر، أن الخروج بأي مأزق يواجه مصر لا يكون إلا بالتعليم.

وأضافت، خلال حوارها ببرنامج "الشاهد"، مع الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"،:" مصر حدث فيها تحديث حقيقي شكلي واستيراد أنماط من الغرب في شكل المباني واستخدام التكنولوجيا ولكن الجوهر تقليدي، ولكن هناك تحديث حقيقي مثلما حدث في البنية التحتية في مصر والمباني التكنولوجية، وهذا نتاج عقلية تقليدية غير عصرية في استقبال التحديث، والعصرنة، والمجتمع أصبح به وخاصة الأجيال الشابة محاولة لتجزير العصرنة، من خلال تفهم واستقبال المتغيرات الحقيقية التي تحدث في المجتمع، وهناك قطاعات من الشباب هي ترغب في العصرنة المتجزرة بالفعل، ولكن علينا أن نعمل علي هذا الأمر جديًا".

وتابعت: "الخروج بأي مأزق يواجه مصر لا يكون إلا بالتعليم وأشياء اخري ولكن الأساس التعليم، ومهم جدًا تجزير التعليم المستنير والعقل النقدي ونواجه به العقل النقلي الذي يعوق حياتنا".

تفاصيل برنامج "الشاهد"

يعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ومحمد عاشور.

محمد الباز الشاهد

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