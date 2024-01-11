"الزراعة": مصر الأولى عالميًا للعام الرابع على التوالى فى تصدير الموالح

رصد الإعلامي جابر القرموطي، عملية الحصاد في حقول البرتقال في أشجار مزارع النوبارية بمحافظة البحيرة.

وقال المهندس حسام محفوظ، مدير مديرية الزراعة بالنوبارية، خلال لقائه ببرنامج "مانشيت، المُذاع عبر فضائية "سي بي سي"، مساء اليوم الخميس، إن مصر الأولى على مستوى العالم للسنة الرابعة على التوالي في تصدير الموالح بـ2 مليون طن.

وأضاف: "ننتج سنويًا 4.7 مليون طن موالح ما بين التصدير والاستخدام المحلي".

وأشار إلى أن زراعة النوبارية والبحيرة تتبع محافظة البحيرة والمستهدف بها زراعة 310 آلاف، وتمت زراعة 250 ألف فدان، ويعد من أكبر المحافظات على الجمهورية لزراعة القمح، مشيرًا إلى أن فدان القمح يستهلك مياه بنسبة 2500 إلى 3500 متر مكعب مياه بالموسم.