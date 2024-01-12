الجمعة 12 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

من قفص الاتهام بمحكمة العدل.. هل اقتربت نهاية الغطرسة الإسرائيلية؟

محكمة العدل الدولية
محكمة العدل الدولية

علق الباحث السياسي محمد زيدان، علي مثول إسرائيل للمحاكمة على جريمة  الإبادة الجماعية أمام محكمة العدل الدولية.

وقال "زيدان"، في تصريحات تليفزيونية لفضائية "الغد"، مساء اليوم الجمعة، إن ما جرى في جلسة محكمة العدل الدولية،هو بكل المقاييس حدث تاريخي بالنسبة لموضوع المساءلة لإسرائيل على جرائمها ليس فقط في غزة، وإنما منذ نكبة 1948 وحتى اليوم، التي كانت مشحونة بجرائم الحرب، وكانت بدعم أمريكي فوق المساءلة وفوق القانون أيضا.

وردًا علي سؤال هل اقتربت نهاية  الغطرسة الإسرائيلية، أضاف الباحث السياسي، أن ما تم عرضه في المحكمة، يؤكد أن إسرائيل فشلت فشلا ذريعا، مشيرا إلى أن هناك تخوفات في إسرائيل من اتخاذ قرار، لأن إسرائيل وحتى الآن غير مستعدة لوقف الحرب، في ظل فشلها في تحقيق أي من أهداف الحرب.

محمد زيدان محكمة العدل الدولية جريمة الإبادة الجماعية الغد الإبادة الجماعية الغطرسة الإسرائيلية

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