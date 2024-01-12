سليمان جودة لـ"الشاهد": نحتاج إلى شحن الناس بالأحلام الموجودة لدى القيادة السياسية

أكد الكاتب الصحفي سليمان جودة، أن أحلام القيادة السياسية واضحة وتم العمل عليها لفترتين رئاسيتين وسوف يستكمل ما بقي منها في الفترة الرئاسية الثالثة.

وقال خلال حوارها ببرنامج "الشاهد"، مع الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الأحلام في حاجة إلى عمل من جانب الحكومة حتي ينتقل الوعي بها من القيادة إلى الشعب.

وأضاف: "نحتاج إلى شحن الناس بالأحلام الموجودة لدي القيادة السياسية، ونحن نتحدث علي أبواب فترة رئاسية ثالثة نحتاج إلى شحن الناس بالاحلام الموجودة لدى القيادة، حتى يكون القيادة والشعب على نفس الخط وعلي موجه واحدة للإرسال والاستقبال الواحد، ويستطيع القيادة وهي تسعى لتحقيق أحلامها أن تجد المصريين خلفها وهي تحقق أحلامها، لأن القيادة مهما بلغت من قدرات لا تستطيع أن تحقق الأحلام وهي تحبه إلا إذا كان الناس كلها أو غالبيتهم علي الأقل ظهيرًا لك شعبيًا لأنهم هم الاداة".

تفاصيل برنامج "الشاهد"

يعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ومحمد عاشور.