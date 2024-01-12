البيت الأبيض: لا نسعى إلى نزاع مع إيران

أكد البيت الأبيض، أنه لا يسعى إلى نزاع مع إيران، حسبما جاء في نبأ عاجل منذ قليل، لفضائية "الغد".

وأوضح البيت الأبيض، أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، كان مشاركًا بشكل كامل وتابع جميع التطورات بشأن الضربات التي وجهت ضد الحوثيين.

ونوّه البيت الأبيض، إلى أن واشنطن لا تسعى إلى نزاع مع إيران رغم الضربات الأمريكية والبريطانية على الحوثيين في اليمن.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، إن التقييم الأولي يشير إلى أن الضربات الأمريكية على الحوثيين كانت لها آثار جيدة، مشيرة إلى أنها مستمرة في مراقبة الأوضاع.