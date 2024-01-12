الجمعة 12 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

البيت الأبيض: لا نسعى إلى نزاع مع إيران

لويد أوستن
لويد أوستن

أكد البيت الأبيض، أنه لا يسعى إلى نزاع مع إيران، حسبما جاء في نبأ عاجل منذ قليل، لفضائية "الغد".

وأوضح البيت الأبيض، أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، كان مشاركًا بشكل كامل وتابع جميع التطورات بشأن الضربات التي وجهت ضد الحوثيين.

ونوّه البيت الأبيض، إلى أن واشنطن لا تسعى إلى نزاع مع إيران رغم الضربات الأمريكية والبريطانية على الحوثيين في اليمن.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، إن التقييم الأولي يشير إلى أن الضربات الأمريكية على الحوثيين كانت لها آثار جيدة، مشيرة إلى أنها مستمرة في مراقبة الأوضاع.

الغد إيران البيت الأبيض الحوثيين وزير الدفاع الامريكى

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