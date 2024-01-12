السبت 13 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الضاوي: أمريكا تسعي لتفكيك الإجماع العربي حول القضية الفلسطينية بضرب اليمن

غزة
غزة

علقت الكاتبة الصحفية المتخصصة في الشأن الدولي، هند الضاوي، على مثول إسرائيل للمحاكمة على جريمة الإبادة الجماعية في حق الشعب الفلسطيني.

وقالت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "كل يوم" مع الإعلامي خالد أبوبكر، والمُذاع عبر فضائية "أون"، مساء اليوم الجمعة، إن أمريكا أعطت مساحة للحوثيين لنقل أسلحتهم من المواقع المستهدفة.

وأضافت أن أمريكا تريد تحويل زوايا الصراع وتفتيت الدعم الدولي والعربي للقضية الفلسطينية، موضحة أن أمريكا تسعى للفت الأنظار بعيدًا عن غزة وليس ضرب الحوثيين بشكل جذري.

وأشارت إلى أن أمريكا تسعي لتفكيك الإجماع العربي حول القضية الفلسطينية بضرب اليمن موضحة أن الحوثيون سينفذون ردًا عنيفًا بعد الهجمات الأمريكية البريطانية على مواقعهم، مؤكده أن الحوثيون يستعدون لتصعيد الموقف في البحر الأحمر منذ عام ونصف.

الشعب الفلسطيني فضائية أون خالد ابوبكر كل يوم هند الضاوي

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