الجمعة 12 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

فريق فلسطين بمحكمة العدل: إدعاءات إسرائيل بحق مصر كذب ولا يصدقها أحد

السفير عمر عوض الله
السفير عمر عوض الله

علق السفير عمر عوض الله، مساعد وزير الخارجية الفلسطيني وعضو فريق فلسطين بمحكمة العدل الدولية من لاهاي، على مثول إسرائيل للمحاكمة على جريمة الإبادة الجماعية في حق الشعب الفلسطيني.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "كل يوم" مع الإعلامي خالد أبوبكر، المُذاع عبر فضائية "أون"، مساء الجمعة، إن مرافعة جنوب أفريقيا ضد إسرائيل كانت مدعمة بكل الدلائل والبراهين.

وأضاف أنه لا زالنا نراهن على مصداقية مؤسسات القانون الدولي وإدانة إسرائيل، موضحًا أن كل ما جاء به الوفد الإسرائيلي أكاذيب وبدون أسس قانونية.

وأضاف: “نراهن على عدم تعرض قضاه محكمة العدل الدولية لأي ضغوط لتبرئة إسرائيل”، موضحًا أن ما جاء في المرافعة الإسرائيلية ضد مصر كذب وإدعاءات لا يصدقها أحد.

وتابع: "أكذب بشكل قطعي ما قاله محامي إسرائيل ضد مصر أمام محكمة العدل الدولية".

خالد ابوبكر فضائية أون عمر عوض الله فريق فلسطين بمحكمة العدل الدولية

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