الجمعة 12 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الهلال الأحمر الفلسطينى: انقطاع الاتصال بشكل كامل عن طواقمنا فى غزة

الهلال الأحمر الفلسطيني
الهلال الأحمر الفلسطيني

قال الهلال الأحمر الفلسطيني، إنه تم انقطاع الاتصال بشكل كامل عن طواقمنا العاملة في غزة، حسبما جاء في نبأ عاجل منذ قليل لفضائية "الغد".

وأضاف الهلال الأحمر الفلسطيني، أن قطع الاتصالات يزيد من حجم التحديات التي تواجهنا في غزة.

وأكدت رئاسة وزراء حكومة الاحتلال الاسرائيلي، أنه تم إدخال أدوية إلى قطاع غزة للمحتجزين الإسرائيليين.

وفي وقت سابق أكدت الوكالة اللبنانية، أن إسرائيل تطلق قنابل مضيئة فوق القرى المتاخمة للخط الأزرق.

وقال مدير مستشفى شهداء الأقصى في قطاع غزة، إن مخزون الوقود بالمستشفى على وشك النفاد تمامًا خلال نصف ساعة فقط.

الهلال الأحمر الفلسطيني الإحتلال الإسرائيلي غزة الاتصال

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