الأحد 14 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

برلمانى يطالب بوقف استيراد ياميش وفوانيس رمضان لتوفير الدولار: من الرفاهيات

النائب أشرف أمين
النائب أشرف أمين

طالب النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، بوقف استيراد ياميش وفوانيس رمضان لتوفير العملة الصعبة.

وقال أمين في مداخلة لبرنامج "مساء dmc" المُذاع على قناة "dmc" إن الياميش وفوانيس رمضان والألعاب النارية ليست من الأساسيات بل من الرفاهيات.

وأضاف أن مصر خلال العام الماضي استوردت ياميش رمضان بقيمة 30 مليون دولار، وفي عام 2022 بلغت 40 مليون دولار وسنة 2021 بـ50 مليون دولار، مشيرًا إلى أن صعوبة توفير العملة الصعبة قللت من حجم الاستيراد.

برلماني عن طلب وقف استيراد ياميش وفوانيس رمضان: يجب تشجيع الصناعات الوطنية والصغيرة

وتابع: "طالبت في طلب الإحاطة باتخاذ خطوات سريعة لوقف استيراد الياميش والألعاب النارية وفوانيس رمضان في ظل الوضع الراهن الذي تشهده البلاد"، مشددًا على ضرورة تشجيع الصناعات الوطنية والصغيرة.

وأكد أن توفير العملة الصعبة وتوجيهها في هذا المجال يحل العديد من الأزمات مثل البطالة.

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