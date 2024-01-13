السبت 13 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

بشاير الخير.. ورش ومحلات فوانيس رمضان تستعد للموسم الجديد

جريدة الدستور

تستعد محلات وورش صناعة الفوانيس لاستقبال موسم رمضان 2024، حيث بدأت الورش في صناعة تشكيلة واسعة من الفوانيس وهدايا رمضان تزامنا مع بدء شهر رجب حيث يشهد هذا الموسم نشاط مكثف في ورش الليزر، حيث تبدأ عمليات صناعة الفوانيس الخشبية بأحجام متنوعة.

فوانيس رمضان

تبدأ عملية الصناعة بتحديد رسم الفانوس حسب حجمه، ويتم إدخال ألواح خشب محددة داخل المكينة لتقطيعها، وبعد ذلك يتم تجميع الألواح لتصبح الفوانيس في صورتها النهائية قبل توريدها للمحلات لتكون جاهزة للبيع.

يقول محمد عبد الله، تاجر وصانع فوانيس رمضان الخشبية، إن هذا النوع من الفوانيس يحظى بطلب كبير كل عام، ويبدأ العمل به مع بداية شهر رجب، يتميز هذا النوع من الفوانيس بتنوع أشكاله ويتم تصنيعه بمختلف الأحجام، بما في ذلك الفوانيس المخصصة للمنازل والأسر، وكذلك الفوانيس التي تزين المساجد والأهلّة يتميز بعض هذه الفوانيس بتقنيات خاصة مثل النقش بالليزر، حيث يتم إضافة الأسماء أو العبارات أثناء مرحلة التقطيع.

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فوانيس رمضان 2024

وأضاف، أن هناك أيضًا أنواع أخرى من الفوانيس التي يتم طباعة صور العملاء عليها باستخدام تقنية السبلميشن فتُعد هذه التقنية مميزة حيث تُستخدم لطباعة العبارات أو الصور بشكل فريد ومخصص، حيث يمكن طلب بعض الفوانيس بناءً على طلب العميل، حيث يتم تصنيعها مع مراعاة الرغبات الشخصية.

وأشار، إلى أن هناك فوانيس يطبع عليها الشخصيات الكرتونية المرتبطة برمضان كبكار وبوجي وطمطم وفنانيس وأيضا الشخصيات الكرتونية المشهورة كما يستخدم صور اللاعبين والشخصيات الشهيرة في فوانيس الأطفال، كما تميزت الفوانيس بتنوع شديد في الأشكال والمنتجات، لتكون متناسبة مع مختلف الأذواق، كما يتم إضافة وحدات الإضاءة والوحدات الصوتية إلى المنتجات لتضفي عليها جوًا من البهجة وتحمل في طياتها الذكريات الجميلة للشهر الفضيل وينتظر المواطنون هذا الشهر بفارغ الصبر من العام للاحتفال به وتبادل الهدايا في جوٍ يملؤه السرور والتراحم.

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فوانيس رمضان رمضان موسم رمضان 2024 وهدايا رمضان صناعة الفوانيس الفوانيس

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