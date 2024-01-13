الأحد 14 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

سليمان جودة لـ"الشاهد": توزيع جريدة الوفد وصل إلى ما يقارب مليون نسخة فى حادث سليمان خاطر

سليمان جودة
سليمان جودة

قال الكاتب الصحفي سليمان جودة، إنه بدأ حياته الصحفية عندما التحق بجريدة روزاليوسف في أواخر عام 1986، ثم التحق بجريدة الوفد عام 1987 بعدما تحولت إلى إصدار يومي.

وأضاف جودة في حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز" أن جريدة الوفد حققت العديد من الانتصارات الصحفية، مشيرًا إلى أن الوفد الأسبوعي في أيام حادث سليمان خاطر وصل توزيعها إلى ما يقارب المليون نسخة.

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال.

الشاهد برنامج الشاهد محمد الباز اكسترا نيوز الصحافة المصرية

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