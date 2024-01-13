سليمان جودة لـ"الشاهد": مادة الصحف الورقية يجب أن تتغير بعد ظهور المواقع الإلكترونية

قال الكاتب الصحفي سليمان جودة، إن الصحافة المصرية تعاني من عدة مشكلات، أولها القارئ الذي أصبح يُفضل متابعة المواقع الإلكترونية على حساب النسخ الورقية خصوصًا الشباب.

وأضاف جودة في حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز" أن العامل الاقتصادي لدى المتلقي يؤثر على توزيع الصحف الورقية، متابعًا: "مرة قارئ كلمني ليشتكي من ارتفاع أسعار الصحف وقال لي أنا دلوقتي مش هقدر أشتري غير جرنال واحد فقط وأنه سيتوقف عن قراءة بعض الصحف بسبب العامل الاقتصادي".

وتابع: "الأمر الآخر لدى صاحب الجريدة نفسها الذي لم يدرك حتى الآن أن المادة التي تُقدم قبل مواقع التواصل الاجتماعي والصحف الورقية يجب أن تتغير في الصحف الوقية" مشيرًا إلى أن القارئ للصحف الورقية لا يريد أن يقرأ خبرًا لأن الخبر وصله وانتهى الأمر لكنه يريد قراءة تحليل أو مقال أو تقرير أو قصة خبرية.

وأردف: "أندهش الآن من بعض الصحف الورقية التي تنشر خبرًا مرّ عليه 24 ساعة على الأقل" متسائلًا: "لمن تقدم هذا الخبر؟".

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال.