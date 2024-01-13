الأحد 14 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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سليمان جودة لـ"الشاهد": لم أتعرض لمضايقات بسبب كتاباتى.. والقارئ المصرى يمل بسرعة

سليمان جودة
سليمان جودة

قال الكاتب الصحفي سليمان جودة، إن القارئ المصري يمل بسرعة ولا يصبر، ولا بد للجريدة والكاتب أن يستحوذ عليه من الحرف الأول، مضيفًا: "هناك قارئ يقرأ العناوين ويذهب، وآخر يكمل للمقدمة وإذا أعجبته يكمل".

وأضاف جودة في حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز": "يجب على الجريدة والكتاب المحافظة على جذب القارئ طوال الوقت من أجل قراءة آخر كلمة في الموضوع الصحفي".

وأشار إلى أن صنّاع الجرائد عليهم إدراك أن القارئ يحتاج إلى مادة صحفية مختلفة عما كان مُتاحًا له من قبل في الجريدة نفسها، متابعًا: "القارئ يريد معرفة ما وراء الخبر وقت حدوثه وفي المستقبل".

كما أوضح أن مساحة الحريات المتاحة للصحف يجب أن تتسع، مضيفًا: "إذا كانت هناك مساحة الآن فهي لا تكفي لصالح صانع القرار والحكومة الدولة".

وتابع: “لم أتعرض لمضايقات بسبب أي رأي لي، لأن الصحفي يعرف سقف الحريات ويكتب تحته”.

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال.

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