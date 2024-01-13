سليمان جودة لـ"الشاهد": هذه التصورات لإصلاح وضع الصحافة الورقية

كشف الكاتب الصحفي سليمان جودة، عن 3 تصورات لإصلاح وضع الصحافة الورقية.

وأضاف جودة، في حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز": "القرار الأول هو مسألة الحريات؛ لأن الجريدة والصحافة تنتعش عندما يكون هناك مساحة للحرية وانتعاشها يؤدي إلى انتعاش الإعلام، وانتشارها ويجلب المعلن كعامل اقتصادي، ففكرة توسيع مساحة الحريات أمام الإعلام والصحافة، وثانيا أن القيادات المسئولة عن الصحافة تغير الطريقة التي تتعامل بها مع القارئ والمتابع فلابد من تواجد قيادات مؤهلة، وتدرك التحديات، وعندما نجد قيادات صحفية تتحدث نجدها تتحدث عن ذلك بنفس المعني، دون ترجمة عملية على الأرض، فلابد من إدراك القيادات أهمية تغيير المحتوى".

وتابع: “في الصحافة الورقية، وثالثًا إعادة جهاز التوزيع لدي الصحف الورقية لأن مصر بدون موزعين صحف، وهذه مسألة إدارية ومهمة، وفي المحافظات حاليًا لا يوجد منافذ للجرائد أو أكشاك للصحف والكتب والمجلات وإذا كان فترة كورونا أثرت، فلابد من إعادة جهاز التوزيع وأقسام التوزيع لأماكنهم، وفي وقت من الأوقات كان (المصري اليوم) يعطي جوائز للموزعين الذين يوزعون أكبر عدد من الصحف كعامل تحفيزي للتوزيع، والجريدة لابد أن تكون سلعة متاحة للمستهلك".

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال.