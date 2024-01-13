السبت 13 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

ما مسار دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل فى العدل الدولية..؟ أستاذ قانون دولى يوضح

دعوى جنوب إفريقيا
دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل في العدل الدولية

تحدث مجيد بودن، أستاذ القانون الدولي، عن مسار دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية، قائلًا إن محكمة العدل الدولية ستبني على ما نطقت به في السابق أي منذ عقود.

وأضاف بودن في مداخلة لبرنامج "مساء dmc" المُذاع على قناة "dmc" أن القانون الدولي يمنع جرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، وبالتالي ما حدث أمام محكمة العدل الدولية من جنوب إفريقيا ثبت فيه الجانب القانوني والمادي والواقعي أيضًا.

مجيد بودن: هناك العديد من الأدلة أمام محكمة العدل الدولية عن الممارسات الإسرائيلية العدوانية

وتابع: "هناك العديد من الأدلة أمام محكمة العدل الدولية عن الممارسات الإسرائيلية العدوانية الإجرامية" مؤكدًا أن ما فعلته إسرائيل في غزة كافٍ لإثبات تلك الجرائم.

وأشار إلى أن محكمة العدل الدولية عليها واجب الحد من العمليات الإسرائيلية في قطاع غزة وحماية الشعب الفلسطيني، ومن الأرجح أن تتوجه محكمة العدل الدولية في الأيام أو الأسابيع المقبلة لإصدار أمر لحماية الشعب الفلسطيني، ويمنع إسرائيل من مواصلة الهجوم وقتل أبناء غزة.

غزة قطاع غزة محكمة العدل الدولية العدل الدولية إسرائيل مجيد بودن

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