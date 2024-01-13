السبت 13 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانى: أكاذيب الاحتلال ضد مصر أمام "العدل الدولية" لا تنطلى على أحد

النائب سليمان عطيوي
النائب سليمان عطيوي

أكد النائب سليمان عطيوي، عضو مجلس النواب، أن مزاعم إسرائيل وأكاذيب فريقها القانوني أمام محكمة العدل الدولية بإلقاء مسئولية منع المساعدات الإنسانية على مصر، أكاذيب ومزاعم لا تنطلي على أحد.

وقال عطيوي، في تصريح صحفي له اليوم، إن اسرائيل اعتادت الكذب والعالم كله شاهد انتظار الشاحنات أيامًا طويلة في انتظار الدخول عبر معبر رفح للأراضي الفلسطينية.

 

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وقال عضو مجلس النواب، إن مصر لم تمنع دخول المساعدات ولم تغلق المعبر، منذ بدء الحرب على قطاع غزة وحتى الآن، وتحملت أكثر من 80% من إجمالي المساعدات الإنسانية العربية والدولية للقطاع، لافتًا إلى أن مصر لديها السيادة فقط على معبر رفح من الجانب المصري، ولم تقم بإغلاقه منذ بدء الصراع في 7 أكتوبر الماضي.

وتابع النائب، إسرائيل تحاول الهروب للأمام وإبعاد نفسها عن جريمة التجويع الكامل لأكثر من مليون فلسطيني في قطاع غزة، وارتكاب جريمة الإبادة الجماعية عبر منع الغذاء والمياه والكهرباء، وكل مستلزمات الحياة وقصف المستشفيات، مضيفًا: دولة الاحتلال تشعر بالعجز والانكشاف أمام المجتمع الدولي، لذا لجأ فريقها للكذب وإلقاء التهم على مصر.

واختتم النائب سليمان عطيوي، أن جرائم إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة موثقة، وكانت على مرأى ومسمع من العالم، وقتلت حتى اليوم أكثر من 30 ألف مدني وأصابت أكثر من 60 ألفًا آخرين وهذه كلها جرائم، لذلك فلا نستغرب إلقاء التهم جزافًا والهروب عبر مزاعم للتنصل من مسئولياتها وإدانتها أمام محكمة العدل الدولية.

النائب سليمان عطيوي مجلس النواب محكمة العدل الدولية المساعدات الإنسانية مصر

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