الأرصاد: أجواء شتوية اليوم والقاهرة تسجل 18 درجة

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس اليوم الأحد الموافق 14 يناير 2024، مشيرة إلى أن الأجواء شتوية مائلة للبرودة خلال فترة النهار، حيث متوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمى على القاهرة 18 درجة مئوية.

وقالت غانم في مداخلة لبرنامج "8 الصبح" المُذاع على قناة "dmc" إننا نتأثر بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا يعمل على وجود السحب المنخفضة والمتوسطة على مدار اليوم ويساعد بشكل كبير على انخفاض قيم درجات الحرارة، كما أن مصادر الكتل الهوائية قادمة من جنوب أوروبا وتكون منخفضة في درجات الحرارة.

وأضافت أننا في ذروة فصل الشتاء لذلك يجب ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة خصوصًا في فترات الصباح الباكر وفترات الليل المتأخرة.

أمطار غزيرة على المحافظات الساحلية المطلة على البحر المتوسط

كما أوضحت أنه من المتوقع سقوط أمطار اليوم، وأمس كانت هناك أمطار غزيرة على المحافظات الساحلية المطلة على البحر المتوسط، موضحة أن أمطار اليوم من متوسطة إلى غزيرة على أغلب المحافظات الساحلية المطلة على البحر المتوسط وشمال الوجه البحري وتمتد بكميات أقل على المناطق الداخلية.

وأشارت إلى الأحوال الجوية اليوم أجواء شتوية بامتياز في معظم المحافظات، موضحة أن تأثير المنخفض الجوي من المتوقع أن يقل غدًا وبالتالي تقل فرص سقوط الأمطار على أغلب المحافظات، وانخفاض قيم درجات الحرارة مستمر حتى نهاية هذا الأسبوع.