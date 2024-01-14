الأحد 14 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الأرصاد: أجواء شتوية اليوم والقاهرة تسجل 18 درجة

طقس بارد
طقس بارد

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس اليوم الأحد الموافق 14 يناير 2024، مشيرة إلى أن الأجواء شتوية مائلة للبرودة خلال فترة النهار، حيث متوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمى على القاهرة 18 درجة مئوية.

وقالت غانم في مداخلة لبرنامج "8 الصبح" المُذاع على قناة "dmc" إننا نتأثر بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا يعمل على وجود السحب المنخفضة والمتوسطة على مدار اليوم ويساعد بشكل كبير على انخفاض قيم درجات الحرارة، كما أن مصادر الكتل الهوائية قادمة من جنوب أوروبا وتكون منخفضة في درجات الحرارة.

وأضافت أننا في ذروة فصل الشتاء لذلك يجب ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة خصوصًا في فترات الصباح الباكر وفترات الليل المتأخرة.

أمطار غزيرة على المحافظات الساحلية المطلة على البحر المتوسط

كما أوضحت أنه من المتوقع سقوط أمطار اليوم، وأمس كانت هناك أمطار غزيرة على المحافظات الساحلية المطلة على البحر المتوسط، موضحة أن أمطار اليوم من متوسطة إلى غزيرة على أغلب المحافظات الساحلية المطلة على البحر المتوسط وشمال الوجه البحري وتمتد بكميات أقل على المناطق الداخلية.

وأشارت إلى الأحوال الجوية اليوم أجواء شتوية بامتياز في معظم المحافظات، موضحة أن تأثير المنخفض الجوي من المتوقع أن يقل غدًا وبالتالي تقل فرص سقوط الأمطار على أغلب المحافظات، وانخفاض قيم درجات الحرارة مستمر حتى نهاية هذا الأسبوع.

الأرصاد الطقس حالة الطقس طقس اليوم درجة الحرارة منار غانم 8 الصبح

مواد متعلقة

رغم برودة الطقس.. إقبال كبير على معرض تبادل الكتب في يومه الثاني (صور)

الأكثر قراءة

كام طوبة اليوم 2024 في محافظات مصر.. إليك ورقة نتيجة اليوم

سعر سبيكة الذهب 1 جرام اليوم الأحد 14 يناير 2024 في مصر

دعاء أول ليلة.. عبارات تهنئة بمناسبة شهر رجب 1445 / 2024

فتش عن المرأة.. القصة الكاملة لـ"رشوة مناقصات مياه أسوان"

ضبط 32 مخالفة تموينية فى حملة بكفر شكر بالقليوبية

على رأسهم الشناوي.. 5 نجوم يخوضون كأس أمم أفريقيا لآخر مرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

أكاذيب الكذابين بالفطرة

د.أحمد الخميسى

من أحلام السعادة إلى وقائع الإبادة

وائل لطفي

الجماعة الكافرة!

د هند جاد

دكر فاخر.. على الآخر

صفاء النجار

ملتقى أكادير للرواية.. أيام من السحر المغربى

ماجد حبته

مندبة جديدة فى باب المندب!

وائل لطفي

سنوات الاقتصاد

محمد رفعت

بين البايع والمشترى..!

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 25 مواطنًا من الضفة الغربية

100 يوم من العدوان| شهداء وجرحى جراء تواصل مجازر الاحتلال فى غزة

الاحتلال يعتقل 15 عاملًا من قطاع غزة فى بديا غرب سلفيت