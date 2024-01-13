السبت 13 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

رغم برودة الطقس.. إقبال كبير على معرض تبادل الكتب في يومه الثاني (صور)

معرض تبادل الكتب
معرض تبادل الكتب

شهد معرض تبادل الكتب بالدقي، إقبالا كثيفا من قبل المواطنين في يومه الثاني والأخير، والذي انطلق أمس الجمعة ويستمر حتى اليوم السبت 13 يناير، في تمام الحادية عشر صباحًا وحتى الحادية عشر مساءً، وذلك في شارع جابر بن حيان متفرع من شارع الدقي بالجيزة.

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إقبال كبير على معرض تبادل الكتب بالدقى.. ورواده: فرصة مميزة لقراءة كل جديد

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بـ2500 نسخة.. انطلاق معرض تبادل الكتب بالدقي لمدة يومين

معرض تبادل الكتب بالدقي

وعلى الرغم من انخفاض درجات الحرارة وبرودة الطقس الذي تشهده البلاد منذ صباح اليوم السبت، إلا أنه منذ الساعات الأولى من افتتاح معرض تبادل الكتب بالدقي وهناك توافد كبير من المواطنين خاصة فئة الشباب الراغبين في استبدال كتيباتهم المقروءة بغيرها من الكتب الموجودة داخل المعرض.

وأكد القائمون على معرض تبادل الكتب، وجود أعداد كبيرة من الكتب في مختلف المجالات ولعدد من دور النشر المختلفة لكي يجد القارئ كل ما يبحث عنه، خاصة وأنهم يحرصون على تزويد المعرض بمزيد من الكتب في مختلف المجالات والتخصصات على مدار اليوم وكل ساعتين على الأقل.

تقوم فكرة المعرض والذي يستمر لمدة يومين فقط، على أن يتمكن القارئ من تبديل الكتب الخاصة به والتي تم قراءتها من قبل واستبدالها بغيرها من خلال المعرض، وذلك من خلال ركن مخصص داخل المعرض يتم فيه تبديل الكتب من ضمن مجموعة كتب مختارة يبدأ عددها من 2500 كتاب ويتم تزويدها بين الحين والأخر كل ساعتين على مدار ساعات عمل المعرض.

ويتم المشاركة في معرض تبادل الكتب بالدقي عن طريق خطوات أساسية أولها هو تسليم القارئ لكافة الكتب المقروءة معه ويحصل على كارت بعدد الكتب التي تم تسلميها ويقوم باختيار الكتب التي يريدها بنفس العدد الذي قام بتسليمه من قبل.

كما يرفض معرض تبادل الكتب تبديل الكتب الدراسية والكتب المتهالكة والكتب المزورة، بالإضافة إلى أنه يتم تحديد ساعة واحدة فقط لكل قارئ لكي يقوم بتصفح واختيار الكتب التي يريد تبديلها وذلك لاستيعاب أكبر عدد ممكن من القراء على مدار اليومين، ويحق لكل قارئ تبديل 25 كتابا فقط، ويتم دخول المعرض بتذكرة دخول قيمتها 10 جنيهات.

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معرض تبادل الكتب معرض الكتب تبادل الكتب معرض تبادل الكتب بالدقي

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إقبال كبير على معرض تبادل الكتب بالدقى.. ورواده: فرصة مميزة لقراءة كل جديد

بـ2500 نسخة.. انطلاق معرض تبادل الكتب بالدقي لمدة يومين

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