بعد منع "التوك توك".. سكان مدينة بدر يبحثون عن وسائل تنقل آمنة

شن جهاز تنمية مدينة بدر التابعة لمحافظة القاهرة، حملات مكثفة لمنع سير التوك توك في شوارع مدينة بدر، وتم التحفظ على ما يقرب من ٨ مركبات من التوك توك؛ وذلك بسبب أن ملاكهم خالفوا التعهدات التي وقعوا عليها بعدم السير في شوارع المدينة مرة أخرى.

يأتي ذلك تماشيًا مع قرارات قيادات هيئة المجتمعات العمرانية بمنع سير "التوك توك" في المدن الجديدة وقرار محافظ القاهرة بمنع سير التوك توك فى العاصمة، وذلك في إطار القضاء على العشوائيات بالمدينة، وإظهارها بالشكل الذى يليق بأسم المدينة.

منع سير التوك توك داخل مدينة بدر

يقول فارس محمد، أحد سكان مدينة بدر التابعة لمحافظة القاهرة، إن قرار منع سير التوك توك بالمدينة بدأ منذ العديد من الشهور ولازالت أعمال تنفيذه جارية من أجل الحفاظ على الشكل العام للمدينة ولكي تكون مدينة حضارية منظمة.

وأضاف أن قرار جهاز تنمية مدينة بدر بمنع التوك توك والتحفظ عليه، أمر في غاية الضرورة لتأمين المواطنين من مخاطر التوك توك، خاصة أنه مؤخرًا ازدادت الحوادث بسببه والعديد من العصابات التي تم القبض عليها مؤخرًا.

وأضافت مروة طارق، إحدى سكان منطقة مدينة بدر التابعة لمحافظة القاهرة، أن التحفظ على التوك توك ومنعه في المدينة يأتي في إطار القضاء على العشوائية بالمدينة ولكي تكون مدينة أكثر حضارية ونظام، لافتة إلى أن الأزمة لدى السكان والأهالي في المدينة لازالوا يبحثون عن وسائل بديلة للتوك توك لكي تكون وسيلة نقل آمنة وسهلة لهم داخل المدينة.

واستكملت حديثها بأنه لابد من توفير جهاز تنمية مدينة بدر وسائل تنقل أخرى للمواطنين تكون سهلة وسريعة وآمنة خاصة داخل أحياء المدينة البعيدة التي لايوجد فيها وسائل مواصلات.

أهالي مدينة بدر يطالبون بوسائل تنقل بديلة عن التوك توك

وأوضحت ياسمين هاني، إحدى سكان مدينة بدر التابعة لمحافظة القاهرة، أنه على الرغم من إيجابية منع سير التوك توك بمنطقة مدينة بدر، إلا أنه يؤثر على الأهالي خاصة وأنه كان الوسيلة الوحيدة لتوصيل الأبناء للمدارس وتوصيل الموظفين والعمال لأماكن المواقف الخاصة بالأتوبيسات والميكروباصات وغيرها من وسائل المواصلات، لذلك لابد من توفير وسائل بديلة عن التوك توك تكون آمنة.

منع التوك توك في مدينة بدر