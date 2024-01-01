الإثنين 01 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

جهاز مدينة بدر يُزيل شدة خشبية ومخالفة بناء بقطعتى أرض سكنيتين

ازالة المخالفات
ازالة المخالفات

 

صرح المهندس رضوان عبد الرشيد، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، بأنه تم إزالة شدة خشبية بغرض صب غرف السطح بكامل المسطح والتحفظ على معدات بالقطعة رقم ٢٦ منطقة ٦ بالحي المتميز ٢، وإزالة مباني ردود مخالفة بالقطعة رقم ٣٤٣ ابني بيتك قطاع "ج" بالحي الرابع، وتم التحفظ على جزء من المواد المستخدمة.

استمرار الحملات بصفة مستمرة داخل المدينة

وأشار رئيس الجهاز إلى أن إزالة المخالفات تمت تحت إشراف المهندس سيد سلامة، نائب رئيس الجهاز، وبمعرفة إدارة الأحياء والأمن، وتم التحفظ على جميع الإشغالات، وذلك حفاظًا على المظهر الحضارى للمدينة.

وأكد المهندس رضوان عبد الرشيد، أنه يتم تنفيذ هذه الحملات بصفة مستمرة داخل المدينة، للقضاء على أي مخالفات والحفاظ على المظهر الحضارى للمدينة.

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.بدء تسليم 3411 قطعة أرض " إسكان اجتماعي"بمدينة السادات

وكان قد أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن جهاز تنمية مدينة السادات، سيبدأ يوم الأحد 14 /1 /2024، في تسليم 3411 قطعة أرض سكنية " إسكان اجتماعي "، السابق طرحها بالقرعات العلنية خلال الفترة من 12 /3 /2018: 19 /12 /2020، بالمجاورة رقم 3 بحي الفردوس، والمجاورات أرقام 4، 5، 6 بحي الكوثر بمدينة السادات، وذلك في مواعيدٍ محددة وفقًا للمعلن من جهاز المدينة.

وأشار الدكتور عاصم الجزار، إلى أن ذلك يأتي في إطار حرص وزارة الإسكان، على تمكين المواطنين من بناء مسكنهم الخاص الميسر والملائم، وفق اشتراطاتٍ محددة، وإقامة العمران المخطط، وتنمية المناطق الحديثة، لافتًا إلى أن المخطط العام لمدينة السادات يشمل: أنشطة سكنية، وصناعية، وتجارية، وترفيهية، وغير ذلك، مما يجعل المدينة متكاملة الأنشطة والخدمات.

 

 

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