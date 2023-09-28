الخميس 28 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

جهاز مدينة بدر يواصل تطوير وتوسعة الطرق.. والأهالي: طفرة حقيقية (صور)

جانب من تطوير شوارع
جانب من تطوير شوارع مدينة بدر

يواصل جهاز مدينة بدر، التابعة لمحافظة القاهرة أعمال تطوير وتوسعة مختلف الطرق بالمدينة من أعمال الأسفلت في الحي الرابع بطريق هليوبوليس.

ومن المقرر استكمال أعمال الأسفلت في باقى المجاورات بمدينة بدر تدريجيًا وأعمال الزراعة بالجزيرة الوسطى للطريق الواصل بين ميدان الهرم وصولا لجامعة بدر.

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"الإسكان": استكمال تطوير الطرق ومداخل مدينة بدر ضمن خطة شاملة

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إصابة 10 في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الأوسطى اتجاه مدينة بدر

تطوير شوارع بدر

وهو الأمر الذي أشاد به العديد من أهالي وسكان مدينة بدر التابعة لمحافظة القاهرة، ليقول سيف حسن، أحد أهالي مدينة بدر إن هناك طفرة حقيقية في مختلف الطرق والمجاورات بالمدينة التي تشهد أعمال تطوير في مختلف المستويات، لافتا إلى أن أعمال الأسفلت التي يجري العمل فيها مجرد بداية سيتم استكمال عدد من المناطق من بعدها.

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من جانبه، أكد علاء عبد الله، أحد أهالي مدينة بدر أن الدولة تولي اهتماما خاصا بالمدن الجديدة بالقاهرة الجديدة خاصة بدر التي تعتبر المدينة الأقرب للعاصمة الإدارية الجديدة التي يتم العمل فيها على قدم وساق وبالفعل بدأ نقل العديد من الموظفين والهيئات داخل العاصمة وهو ما جعل تطوير مدينة بدر أمر مهما كونها تقترب من العاصمة الجديدة ومن أجل الحفاظ على الشكل الحضاري والجمالي.

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إشادة أهالي مدينة بدر

يقول عبد الرحمن حسن، أحد أهالي بدر، إن هناك اعمال مستمرة على كافة المستويات في مختلف المرافق والمجالات من اجل تطوير المدينة بالكامل، لافتا إلى أن هناك هناك طفرة كبيرة تشهدها المدينة على جميع المستويات وأهم جانب هو الاهتمام بالطرق والأرصفة التي كانت عقبة كبيرة أمام عدد من السكان.

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تابع أنه لا بد من الحفاظ على أعمال التطوير ورصف الطرق وعدم افسادها من قبل الأهالي، لافتا إلى وجود متابعة مستمرة بالشوارع والاحياء للحفاظ على تلك الأعمال، ووضع قانون رادع لكل المخالفين الذين يقومون بتخريب الطرق بعد إصلاحها.

تطوير مدينة بدر

في وقت سابق، أعلن جهاز مدينة بدر قرب الانتهاء من تنفيذ أعمال البردورات والأرصفة والأسفلت بقطاعات الحى الرابع بالمدينة، مؤكدًا في بيان أنه تم إنجاز 95% من أعمال البردورات والإنترلوك وجار تنفيذ الأسفلت بنسبة تعدت 40% لقطاع (د وكذلك تم الانتهاء من جميع أعمال الأرصفة من بردورات وانترلوك وتنفيذ أعمال الأسفلت بقطاع (ه‍) وجار أعمال الأرصفة بقطاع (أ) بنسبة 65% كما أنه جارى الانتهاء من أعمال الأسفلت بنسبه تعدت 45%.

جهاز مدينة بدر مدينة بدر محافظة القاهرة تطوير وتوسعة الطرق بمدينة بدر تطوير شوارع بدر

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