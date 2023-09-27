الأربعاء 27 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

افتتاح منفذ بريد بالموقف الخاص بمدينة بدر.. والأهالى: "استجابات سريعة لمطالبنا"

منفذ مكتب بريد
منفذ مكتب بريد

شهدت مدينة بدر التابعة لمحافظة القاهرة خلال الأيام القليلة الماضية، افتتاح منفذ بريد بالموقف الخاص بمدينة بدر وذلك خدمة من البريد المصري لسكان مدينة بدر وتقديم جميع الخدمات خاصة بعد مطالبتهم العديدة، والذي يعمل على مدار أيام الأسبوع بداية من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة التاسعة مساء، وهو الأمر الذي أشاد به العديد من الأهالي وسكان مدينة بدر خاصة وأنهم طالما طالبوا بوجود بريد بالمنطقة.

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افتتاح منفذ بريد بمدينة بدر

يقول متولي محمد، أحد أهالي منطقة مدينة بدر التابعة لمحافظة القاهرة، إنهم طالبوا مرارا وتكرارا بوجود منفذ بريد لتلبية احتياجات المواطنين وخدمتهم التي توفرها منافذ البريد بدلا من البحث عن منافذ خارج المدينة ما يهدر في موجود ووقت الأهالي، لافتا إلى أن المنفذ يعمل على مدار الساعة سواء صباحا أو مساء وخلال أيام الأسبوع.

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تابع أن مكتب البريد يؤدي جميع الخدمات تحت إشراف البريد المصري، كما أن بجانب افتتاح منفذ البريد بالموقف الخاص بمدينة بدر هناك مبني ضخم يجري العمل عليه سوف يكون مبني خدميا يضم العديد من الجهات التي تلبي خدمات المواطنين.

منفذ بريد مدينة بدر

أضاف مصطفى شحاتة أحد أهالي مدينة بدر التابعة لمحافظة القاهرة، أن خطوة وجود منفذ البريد بالموقف الخاص بمدينة بدر غاية في الأهمية والأهالي تأمل في افتتاح أكثر من منفذ في مختلف المناطق والأحياء بالمدينة، مطالبا بوجود منفذ بريد في مناطق الأسكان الاجتماعي وحي الياسمين والنرجس، خاصة وأن تلك المناطق تشهد كثافة سكانية عالية وهو ما يخدم الأهالي بتلك الأحياء.

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وتوجه بالشكر والتقديم لمجلس أمناء مدينة بدر والذين يبذلون مجهودا ضخما على مدار الفترات الماضية والتي ساعدت في تطوير المدينة وتوفير كافة الخدمات التي يحتاجها الأهالي.

مكتب بريد مدينة بدر

أوضح طارق منصور، أحد أهالي منطقة مدينة بدر التابعة لمحافظة القاهرة، أنه جار العمل على افتتاح وتشغيل أكبر مركز بريدي في المدن الجديدة بشرق محافظة القاهرة داخل مدينة بدر بحي الكوثر والتي تتمتع بكثافة سكانية عالية، مشيرا إلى أن منفذ البريد يقدم العديد من الخدمات والتي من أهمها “ الحوالات البريدية، وسداد مخالفات المرور، وحوالات المدارس، وطوابع البريد، وسحب وايداع من الحسابات ماكينة  ATM”.

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