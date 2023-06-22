استمرار أعمال رصف وتطوير شوارع مدينة بدر (صور)

أعلن جهاز مدينة بدر التابعة لمحافظة القاهرة، عن قرب الانتهاء من تنفيذ أعمال البردورات والأرصفة والأسفلت بجميع قطاعات الحى الرابع بالمدينة، بالتزامن مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك.

وأكد جهاز المدينة في بيان له، أنه تم إنجاز 95 % من أعمال البردورات والإنترلوك، وجارى تنفيذ الأسفلت بنسبة تعدت ال 40% لقطاع (د).

وكذلك تم الانتهاء من جميع أعمال الأرصفة من بردورات وانترلوك وجارى تنفيذ أعمال الأسفلت بقطاع (ه‍) وجارى أعمال الأرصفة بقطاع (أ) بنسبة 65% وجارى الانتهاء من أعمال الأسفلت بنسبه تعدت 45%، وجاري استكمال الطرق المتبقة، وهو الأمر الذي أشاد به العديد من أهالي وسكان مدينة بدر التابعة لمحافظة القاهرة.

ويقول عبد الرحمن حسن، أحد أهالي منطقة مدينة بدر، إن هناك طفرة كبيرة تشهدها المدينة على جميع المستويات وأهم جانب هو الاهتمام بالطرق والأرصفة التي كانت عقبة كبيرة أمام عدد من السكان، لافتًا إلى أن وجود تلك الأعمال في ذلك التوقيت أمر جيد تزامنا مع اقتراب عيد الأضحى المبارك.

وأشار طارق عامر، أحد أهالي منطقة مدينة بدر، إلى أنه لابد من الحفاظ على أعمال التطوير ورصف الطرق وعدم افسادها من قبل الأهالي، لافتا إلى وجود متابعة مستمرة بالشوارع والاحياء للحفاظ على تلك الأعمال، ووضع قانون رادع لكل المخالفين الذين يقومون بتخريب الطرق بعد إصلاحها.

واختتم: "ناس كتير بتكون مأجره الشقق ومش فارق معاها تجميل أو تطوير المدينة اللي احنا بنحاول نحافظ عليها”.

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