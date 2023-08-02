الأربعاء 02 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الإسكان": استكمال تطوير الطرق ومداخل مدينة بدر ضمن خطة شاملة

رئيس جهاز تنمية مدينة
رئيس جهاز تنمية مدينة بدر

قام المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، بالمرور على أعمال استكمال تطوير طريق دائرى المنطقة الصناعية والذى يبدأ من الخزان حتى طريق الروبيكى مروراً بـ222 عمارة سكنية مركز المدينة، ثم عمارات حى الأندلس "الحى السابع"، يرافقه مسئولو الجهاز، وذلك فى إطار خطة شاملة لجهاز تنمية مدينة بدر لتطوير وتوسعة الطرق بالمدينة.

وأوضح المهندس عمار مندور، أنه جارٍ حالياً تنفيذ طبقة الأسفلت السطحية النهائية من منطقة الخزان حتى عمارات مركز المدينة، وذلك بعد عمل التوسعة المطلوبة من عرض 8 أمتار حتى 11 مترا ونصف المتر، وكذا جارٍ استكمال باقى الأعمال بالطريق لتنفيذ الأعمال المطلوبة.

وفي ذات السياق، قام المهندس عمار مندور، بالمرور على مدخل المدينة من طريق الإسماعيلية، موضحاً أنه بعد الانتهاء من تجميل وتشجير وزراعة مدخل ومخرج المدينة على طريق السويس، جارٍ حالياً تجميل وتشجير مدخل المدينة من طريق الإسماعيلية، حيث تم بالفعل تشجير الجزيرة الوسطى للطريق بالأشجار والنباتات المزهرة، وسيتم تنفيذ أرصفة على جانبى الطريق بطول 4 كم يتخللها الأشجار.

جدير بالذكر أن مسئولي جهاز تنمية مدينة بدر أثناء المرور الدوري خلال العطلات الرسمية على أحياء المدينة للتصدي ومنع عمل المخالفات البنائية في مهدها قاموا برصد وفك الشدة الخشبية لمحاولة صب ردود بالقطعة رقم 343 قطاع ب بالحي الرابع ومصادرة المواد المستخدمة بمعرفة إدارتي الأحياء والأمن بالجهاز.

الطرق خطة شاملة الاسكان تنميه مدينة بدر الحي السابع

الأكثر قراءة

رابط شغال.. نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط

قرار عاجل من نقيب المهندسين بشأن قيد خريجى المعاهد الهندسية غير المعتمدة

حقيقة إلغاء خدمة تظلمات الثانوية العامة

لينك فَعَّال| رابط نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2023 وزارة التربية والتعليم

ترحيل سودانييْن لأسباب تتعلق بالصالح العام

تقليص فترات تخفيف الأحمال الكهربائية.. و12 ساعة بلا انقطاع على مدار اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

دكر سوشيالجى

حسين دعسة

كيف يرى مستشار الرئيس الأوكرانى العالم بعد الحرب؟

منتصر أمين

"سلامٌ على إبراهيم".. بين التاريخ والأدب

أحمد الصغير

أم الفنون.. بالأدلة والوثائق الأثرية: المصريون صُناع أول كرة فى التاريخ

وائل لطفي

محاولة أخرى لتعطيل مصر

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المُحدثون: أفكار وتأملات

مؤمن المحمدي

قصر الأمير محمد علي

ماجد حبته

صحة المصريين النفسية!

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

خطة حزب الله واستراتيجية إسرائيل.. ماذا يجرى خلف التوتر على الجبهة الشمالية؟

الجيش الإسرائيلى يعود إلى "جنين" بالضفة الغربية.. ماذا حدث ليلاً؟ ولماذا؟

صفقة واشنطن.. التطبيع مع السعودية وخروج المتدينين من حكومة نتنياهو.. ما القصة؟