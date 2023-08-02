"الإسكان": استكمال تطوير الطرق ومداخل مدينة بدر ضمن خطة شاملة

قام المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، بالمرور على أعمال استكمال تطوير طريق دائرى المنطقة الصناعية والذى يبدأ من الخزان حتى طريق الروبيكى مروراً بـ222 عمارة سكنية مركز المدينة، ثم عمارات حى الأندلس "الحى السابع"، يرافقه مسئولو الجهاز، وذلك فى إطار خطة شاملة لجهاز تنمية مدينة بدر لتطوير وتوسعة الطرق بالمدينة.

وأوضح المهندس عمار مندور، أنه جارٍ حالياً تنفيذ طبقة الأسفلت السطحية النهائية من منطقة الخزان حتى عمارات مركز المدينة، وذلك بعد عمل التوسعة المطلوبة من عرض 8 أمتار حتى 11 مترا ونصف المتر، وكذا جارٍ استكمال باقى الأعمال بالطريق لتنفيذ الأعمال المطلوبة.

وفي ذات السياق، قام المهندس عمار مندور، بالمرور على مدخل المدينة من طريق الإسماعيلية، موضحاً أنه بعد الانتهاء من تجميل وتشجير وزراعة مدخل ومخرج المدينة على طريق السويس، جارٍ حالياً تجميل وتشجير مدخل المدينة من طريق الإسماعيلية، حيث تم بالفعل تشجير الجزيرة الوسطى للطريق بالأشجار والنباتات المزهرة، وسيتم تنفيذ أرصفة على جانبى الطريق بطول 4 كم يتخللها الأشجار.

جدير بالذكر أن مسئولي جهاز تنمية مدينة بدر أثناء المرور الدوري خلال العطلات الرسمية على أحياء المدينة للتصدي ومنع عمل المخالفات البنائية في مهدها قاموا برصد وفك الشدة الخشبية لمحاولة صب ردود بالقطعة رقم 343 قطاع ب بالحي الرابع ومصادرة المواد المستخدمة بمعرفة إدارتي الأحياء والأمن بالجهاز.