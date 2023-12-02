السبت 02 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رئيس جهاز مدينة بدر يتفقد وحدات المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين" ووحدات موظفي الدولة

رئيس جهاز مدينة بدر
رئيس جهاز مدينة بدر

تفقد المهندس رضوان محمد عبد الرشيد، رئيس جهاز مدينة بدر، الأعمال الجارية بمشروع وحدات المبادرة الرئاسية " سكن كل المصريين – محور الإسكان المتوسط " الجاري تنفيذها بالمدينة.

وخلال الجولة، تابع " رئيس جهاز مدينة بدر" أعمال تنفيذ 44 عمارة بها ١٠٥٦ وحدة، حيث وصلت نسبة تنفيذ العمارات إلى 35 %، ومن المقرر الانتهاء من العمارات العام المقبل، وذلك في إطار الحرص على سرعة الانتهاء من تنفيذ مشروعات الإسكان المختلفة لتسليمها لحاجزيها، وكذا توفير احتياجات المنتقلين للسكن بالمدينة.

عمارات سكن الموظفين بالعاصمة الإدارية الجديدة 

ووجه المهندس رضوان محمد عبد الرشيد، بدفع الأعمال بالمشروع، حيث تم التنبيه على الشركات المنفذة بسرعة الانتهاء من تنفيذ المشروع  بكفاءة وجودة عالية، والالتزام بمعدل الأداء، والخطة الزمنية لاستلام المشروع.

وفي ذات السياق، تفقد المهندس رضوان عبد الرشيد، ومسئولو الجهاز، الأعمال الجارية بمشروع " زهرة العاصمة " عمارات سكن الموظفين بالعاصمة الإدارية الجديدة - المرحلة الثانية، لمتابعة سير العمل.

أعمال الطرق وتنسيق الموقع بالمرحلة الثانية

وخلال الجولة، تابع رئيس جهاز مدينة بدر، أعمال الطرق وتنسيق الموقع بالمرحلة الثانية بالمشروع، والتي تضم ١٩٦ عمارة بها ٤٧٠٤ وحدات سكنية، حيث وصلت نسبة التنفيذ بالعمارات إلى مراحلها النهائية، كما تفقد أعمال المرافق، وأعمال الكهرباء بالمشروع.

وأوضح المهندس عادل فضل، نائب رئيس الجهاز للطرق وتنسيق الموقع والزراعة، أن شركة المقاولون العرب تقوم بتنفيذ أعمال الطرق " أساس – أسفلت "، حيث وصلت نسبة تنفيذ الطرق بالمشروع إلى مرحلة متقدمة.

رئيس جهاز مدينة بدر يتفقد وحدات المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين" ووحدات موظفي الدولة

كما وجه المهندس رضوان عبد الرشيد رئيس جهاز مدينة بدر، بدفع الأعمال بالمشروع، مشددًا على سرعة الانتهاء من أعمال ( الإسكان - المرافق - الطرق -  تنسيق الموقع ).

رئيس جهاز مدينة بدر وحدات المبادرة الرئاسية الإسكان المتوسط مشروعات الإسكان زهرة العاصمة

مواد متعلقة

مساعد وزير الإسكان يعقد اجتماعًا موسعًا مع وفد كوري لبحث التعاون المشترك ومناقشة مقترح خطة تحويل مدينة بدر إلى مدينة ذكية

وفد من كينيا يزور مدينة بدر لنقل التجربة العمرانية المصرية

الأكثر قراءة

عاجل| أسرار فشل المفاوضات.. الإعلام العبرى يكشف تفوق حماس وخداع إسرائيل للعالم

عاجل.. عشرات الجرحى من الأطفال والنساء فى قصف بدير البلح

هنا بالرقم القومي| الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة

"جريمة شيطانية بالأميرية".. زوجة حملت من طليقها وقتلت الرضيع بـ"الجوع والعطش"

رابط الاستعلام عن المقر الانتخابي بالرقم القومي وتغيير اللجنة الانتخابية

فى ثانى أيام الانتخابات الرئاسية .. إقبال كبير وواضح من أبناء الجاليات المصرية بالخارج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

طريق الذهاب إلى رئاسة مصر

لواء.حمدى البطران

الانتخابات فى مصر

أحمد بهاء الدين شعبان

"داليا زيادة".. كعقب سيجارة مُحترق سيُدهس بالأقدام!

جلال حمام

مشاهد وطنية من انتخابات المصريين فى الخارج

لواء. محسن الفحام

المصريون فى الخارج....سيمفونية فى حب الوطن

خالد حريب

رسائل رمزية لتصويت المصريين بالخارج

جلال حمام

مشاهد وطنية من انتخابات المصريين فى الخارج

محمد عبدالعزيز

المغتربون.. والمسئولية الوطنية

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل.. لماذا عادت إسرائيل إلى الحرب فى غزة ورفضت مسارات التفاوض؟

إسرائيل تتوعد حماس بالضربة القاضية مع استئناف العدوان على غزة

دبلوماسى إسرائيلى: نتنياهو عالق فى غزة وفشل بحربه ضد حماس