"المجتمعات العمرانية": فتح باب الترشيح لمجلس أمناء مدينة بدر 30 نوفمبر الجاري

وافقت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على بدء فتح باب الترشيح لعضوية مجلس أمناء مدينة بدر، للعام المالي الجديد 2014 - 2025 طبقا للقرار الوزاري رقم 978 الصادر بتاريخ 2 نوفمبر 2023 .

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بدء استقبال الطلبات وملئ استمارة الترشيح 30 نوفمبر الجاري

وأعلن المهندس رضوان عبد الرشيد رئيس جهاز مدينة بدر، أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة برئاسة الدكتور عاصم الجراز وزير الإسكان والمرافق ، قد أفادت انه سيتم استقبال الطلبات وملئ استمارة الترشيح مع احضار الأصول للاطلاع فقط بمقر إدارة التنمية بجهاز مدينة بدر اعتباراً من يوم الخميس الموافق 30 نوفمبر 2023 وحتى 14 ديسمبر 2023، من الساعة الـ8 و30 دقيقة صباحاً حتي الساعة 1.30 ظهراً، لافتاً إلى أنه لن يتم النظر إلي الطلبات التى تقدم بعد الميعاد المحدد وكذلك الغير مستوفاه بالأوراق.

شروط ولوائح وقوانين الترشيح لعضوية مجلس أمناء مدينة بدر

وفي سياق متصل قال المهندس رضوان عبد الرشيد رئيس جهاز مدينة بدر، أن شروط ولوائح وقوانين الترشيح لعضوية مجلس أمناء مدينة بدر للعام المالي الجديد تتضمن، أن يتمتع المرشح بالجنسية المصرية من أبوين مصريين ، لا يقل سن المتقدم لعضوية مجلس الأمناء عن 21 عاماً ، وأن يكون محل الإقامة بمدينة بدر مثبت بالرقم القومي وحاصل على مؤهل عالى .

وتابع رئيس جهاز مدينة بدر، أن الاشتراطات الفنية للترشح تشمل ألا يكون من العاملين بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة او أحد أجهزتها ، أن يكون تم تأدية الخدمة العسكرية ذات قدوة حسنة أو الإعفاء منها نهائيا طبقا للقانون بالنسبة للذكور ، وألا يكون قد سبق له المشاركة فى مجالس الامناء او رئاسة أو عضوية لدة 3 دورات كاملة سابقة مباشرة على الترشح.

الارواق المطلوبة للترشيح لعضو ية مجلس أمناء مدينة بدر

واستكمل رئيس جهاز مدينة بدر ، أن يتم تقدم صورة من بطاقة الرقم القومي سارية، و أصل صحفية جنائية حديثة خالية من أي أحكام و صورة من المؤهل الدراسي، وصورة من شهادة الخدمة العسكرية، وتقديم 6 صورة شخصية فوتوغرافية حديثة