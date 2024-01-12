إقبال كبير على معرض تبادل الكتب بالدقى.. ورواده: فرصة مميزة لقراءة كل جديد

شهد معرض تبادل الكتب في الدقي، إقبالًا كبيرًا منذ الساعات الأولى في يومه الأول الجمعة، حيث توافد العديد من المواطنين بمختلف الفئات على المعرض من أجل استغلال الفرصة وتبديل الكتب الخاصة بهم بغيرها.

رواد معرض تبادل الكتب

يقول عمرو محمد، أحد رواد معرض تبادل الكتب، إن المعرض فرصة مميزة لجميع المواطنين خاصة محبي القراءة لتبادل مختلف الكتب في المكتبات الخاصة بها بغيرها من الكتب التي لم يقوموا بقرأتها من قبل، وذلك بالمجان مقابل سعر تذكرة الدخول فقط 10 جنيهات.

من جهتها، أشادت نرمين طه، واحدة من رواد معرض تبادل الكتب، بفكرة المعرض، التي هي بمثابة تبادل ثقافي بين محبي القراءة، خاصة وأن الجميع يشترون الكتب لقراءتها مرة واحدة فقط ومن بعدها يتم وضعه في المكتبة مما يجعل المعرض فرصة جيدة لتبادلها.

فيما أوضحت مي عصام، واحدة من رواد معرض تبادل الكتب، أنها حرصت على الذهاب للمعرض منذ الصباح ومعها ما يقرب من 25 كتابًا لاستبدالها بكتب أخرى تريد قراءتها، لافتة إلى أن المعرض يتم تزويده بكتب جديدة كل ساعتين على الأقل.

معرض تبادل الكتب

وانطلق اليوم الجمعة، معرض مخصص لتبادل الكتب في الدقي التابعة لمحافظة الجيزة التابع لإحدى المكتبات، والذي يستمر لمدة يومين فقط الجمعة والسبت 12 و13 يناير الجاري في تمام الحادية عشرة صباحًا حتى الحادية عشرة مساءً، وذلك في شارع جابر بن حيان متفرع من شارع الدقي بالجيزة.

تقوم فكرة المعرض، الذي يستمر لمدة يومين فقط، على أن يتمكن القارئ من تبديل الكتب الخاصة به، والتي تمت قراءتها من قبل واستبدالها بغيرها من خلال المعرض، وذلك من خلال ركن مخصص داخل المعرض يتم فيه تبديل الكتب من ضمن مجموعة كتب مختارة يبدأ عددها من 2500 كتاب ويتم تزويدها بين الحين والآخر كل ساعتين على مدار ساعات عمل المعرض.

وتتم المشاركة في معرض تبادل الكتب بالدقي عن طريق خطوات أساسية، أولها هو تسليم القارئ كل الكتب المقروءة معه ويحصل على كارت بعدد الكتب التي تم تسليمها ويقوم باختيار الكتب التي يريدها بنفس العدد الذي قام بتسليمه من قبل.

كما يرفض معرض تبادل الكتب تبديل الكتب الدراسية والكتب المتهالكة والكتب المزورة، بالإضافة إلى أنه يتم تحديد ساعة واحدة فقط لكل قارئ لكي يقوم بتصفح واختيار الكتب التي يريد تبديلها، وذلك لاستيعاب أكبر عدد ممكن من القراء على مدار اليومين، ويحق لكل قارئ تبديل 25 كتابًا فقط، ويتم دخول المعرض بتذكرة دخول قيمتها 10 جنيهات.

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