الأحد 07 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مع افتتاح المحطات الجديدة.. توزيع الحلوى على ركاب الخط الثالث لمترو الأنفاق

محطات المترو الجديدة
محطات المترو الجديدة

وزعت الشركة المسئولة عن تشغيل الخط الثالث لمترو الأنفاق بعض الحلوى على ركاب الخط الثالث لمترو الأنفاق، وذلك باحتفالات افتتاح الخطوط الـ 6 الجديدة، والتي تم افتتاحها خلال الأيام القليلة الماضية.

توزيع حلوى على ركاب المترو

وقد حرص القائمون على الخط الثالث لمترو الأنفاق على توزيع الحلوى على ركاب الخط الثالث لمترو الأنفاق بمناسبة افتتاح المحطات الجديدة وهما محطة الطريق الدائري، محطة القومية العربية، محطة البوهي، محطة إمبابة، محور روض الفرج، في بداية العام الجديد الجاري.

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فى ثالث أيام افتتاحها.. زحام بمحطات المترو الجديدة (صور)

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استمرار تقديم خدمة السكوتر لركاب الخط الثالث لمترو الأنفاق

افتتاح محطات المترو الجديدة

كان قد بدأ  تشغيل 6 محطات مترو جديدة ودخولهم للخدمة، الإثنين الماضي، والتي كانت أعلنت وزارة النقل عن بدء التشغيل التجريبي لها، وتمتد هذه المحطات من الكيت كات حتى المحطة النهائية عند محور روض الفرج، وهي "السودان- إمبابة- البوهي- القومية العربية- الطريق الدائري- محور روض الفرج"، لخدمة المواطنين والطلاب في المناطق التي يمر بها هذا الجزء، والتي تتميز بكثافة سكانية عالية.

 50 ألف راكب يوميًا

تستوعب محطات المترو الجديدة بالجزء الثاني من المرحلة الثالثة للخط الثالث لمترو الأنفاق 50 ألف راكب يوميًا، حيث تخدم سكان مناطق شارع المطار وشارع الطناني ومنطقة عزبة الصعايدة، وتقع ضمن الخط الثالث لمترو الأنفاق.

وتضم عددًا من السلالم المتحركة التي تبدأ من مستوى الشارع حتى الرصيف، بالإضافة إلى المصاعد لخدمة كبار السن وذوى الهمم، والسلالم العادية، كما تضم مسارًا خاصًا للمكفوفين من ذوي الهمم لتسهيل الوصول للرصيف دون مساعدة. 

محطات المترو الجديدة

تقع محطة مترو السودان عند محكمة الجيزة الابتدائية، التي تقع في بداية شارع السودان، ومحطة مترو إمبابة وهي تقع في شارع المطار مجاورة لمزلقان قطار الصوامع.

أما محطة مترو البوهي فهي تقع في شارع البوهي امتداد شارع الوحدة بمنطقة إمبابة، ومحطة مترو القومية العربية فهي تقع في شارع القومية العربية، وتقع في منتصف محطتي الطريق الدائري محطة مترو البوهي.

فيما تقع محطة الطريق الدائري أعلى الطريق الدائري في التقاطع مع شارع القومية العربية وتربطه مع الأتوبيس الترددي، وأخيرًا محطة محور روض الفرج فهي تقع بمنطقة بشتيل في إمبابة، وهي تخدم العديد من المناطق المزدحمة، والتي على رأسها منطقة الجبل الأحمر وأوسيم.

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