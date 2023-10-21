استمرار تقديم خدمة السكوتر لركاب الخط الثالث لمترو الأنفاق

قال المهندس وديع بوشيحة، الرئيس التنفيذي لشركة آر إيه تي بي ديف للنقل كايرو، إننا نفخر بتقديم خدمة السكوتر داخل الخط الثالث للمترو، حيث يعتبر بهذا الأمر نستطيع أن نقدم الخدمة المتكاملة لركابنا، وتعزيز جهودنا التي تهدف لدعم التحول نحو الاستدامة ووسائل النقل المعتمدة على الطاقة النظيفة، خاصة من خلال هذا التعاون مع أحد الشركات المتفردة التي تقدم حلولا ذكية ورائدة في مجال التنقل على مستوى مصر وأفريقيا.

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن خطة الشركة فى مصر حددت الشركة 3 مجالات أساسية لخطط التنمية المستدامة بمشروعاتها في مصر، وهي أولًا الاستدامة البيئية، من خلال تشجيع عملائها على استخدام مواصلات النقل الجماعي بدلًا من السيارات الخاصة، بهدف تقليل انبعاثات الكربون ودعم استخدام الطاقة النظيفة، خاصة وأن قطاع النقل يمثل أحد أكبر التحديات البيئية على مستوى العالم، كما حصلت الشركة على شهادة الايزو 50001 لتطبيقها نظام إدارة يساعد على تحسين أداء الطاقة في العمل واستخدامها بشكل أكثر كفاءة، وتعد شركة آر.إيه.تي.بي ديف للنقل كايرو من أوائل الشركات في مجال النقل الحاصلة على شهادة الايزو 50001، وتسعى الشركة في هذا المجال إلى الوصول لتخفيض 20% من استهلاك الطاقة لكل رحلة وخفض معدل الاحتباس الحراري بنسبة 50% بحلول عام 2025.

وفي مجال الاستدامة الاقتصادية، تسعى آر.إيه.تي.بي ديف على تحسين وتخفيض التكاليف من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة المتطورة في إدارة وتشغيل خطوط المواصلات، والانتقال إلى الصيانة الاستباقية بدلًا من الصيانة القائمة على الجدول الزمني، مما يخلق المزيد من تدفقات الإيرادات وتطوير خدمات جديدة، كما يتمثل أحد الجوانب الرئيسية للاستدامة الاقتصادية في كيفية إدارة الأصول وهي أحد المجالات التي تميزت بها مجموعة "اّر.ايه.تى.بى" ديف الفرنسية خلال الفترة الماضية، وهو العمل المستمر نحو زيادة العمر الافتراضي للقطارات قدر الإمكان بطريقة آمنة تمامًا فإن القطار الذى يصلح للعمل لمدة 20 عامًا، كعمره الافتراضي، يمكن أن يتضاعف عمره المجال الثالث وهو الاستدامة الاجتماعية، وهو نشاط متواصل يهدف إلى الارتقاء بأسلوب حياة الأفراد وتسعى الشركة دائمًا إلى تكون عضوًا فعال وذو مسئولية اجتماعية، لذلك تمكنت شركة "آر.إيه.تي.بي ديف للنقل كايرو" منفردة في مجال النقل في الحصول على شهادة الأيزو 26000 وهو نظام إدارة كل ما يتعلق المسئولية المجتمعية وتقوم الشركة حاليا بدراسة تطبيقها في مصر مثل ما حدث في فرنسا بتبني العديد من المبادرات الاجتماعية لتطوير قطاعات مختلفة مثل المدارس والخدمات العامة، وتأمل الشركة في الفترة المقبلة في إحداث تحول جذري عن مفهوم استخدام وسائل النقل العام للجمهور قائمة على سلامة الركاب وراحتهم.

أما عن المشاركة المجتمعية التي تقوم بها الشركة، أوضح الرئيس التنفيذي، ان شركة آر.إيه.تي.بي ديف للنقل كايرو تحرص دائما على الشراكة المجتمعية والعمل الإنساني كجزء من أهداف الشركة لتقديم أفضل سبل الراحة والأمان لركاب الخط الأخضر الثالث وقطار العاصمة.

وتعمل الشركة بشكل دوري على توفير حملات توعوية وترحب بشكل دائم بجميع الشراكات الهادفة لتقديم أفضل الخدمات للركاب.