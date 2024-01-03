بعد تشغيل الـ6 محطات مترو جديدة.. مواطنون: "هدية العام الجديد"

بدء تشغيل 6 محطات مترو جديدة ودخولهم للخدمة، الإثنين الماضي، والتي كانت أعلنت وزارة النقل عن بدء التشغيل التجريبي لها، وتمتد هذه المحطات من الكيت كات حتى المحطة النهائية عند محور روض الفرج، وهي: "السودان- إمبابة- البوهي- القومية العربية- الطريق الدائري- محور روض الفرج"، لخدمة المواطنين والطلاب في المناطق التي يمر بها هذا الجزء، والتي تتميز بكثافة سكانية عالية.

افتتاح محطات المترو الجديدة

تزامنا مع افتتاح محطات المترو الجديدة، سادت حالة من الفرحة والسعادة بين المواطنين خاصة المنظرين افتتاح تلك المحطات منذ شهور عديدة حتى تحقق الحلم، ودخلت الخدمة خلال الأيام القليلة الماضية.

تقول شهد محمود، إحدى أهالي منطقة إمبابة التابعة لمحافظة الجيزة، أنها تدرس في جامعة القاهرة وهي السنة الأولى لها، ومنذ دخولها للجامعة وهي في انتظار افتتاح المترو ليسهل عليها الطريق.

تابعت إنه بالفعل وعلى مدار الأيام القليلة الماضية منذ افتتاح المترو وهي تستقله للوصول للجامعة، مؤكدة أنه وفر عليها وقتا طويلا كانت تستغرقه في وسائل المواصلات، علاوة على أن في ساعات الصباح الأولى تكون الزحمة غير محتملة وكانت تحتاج ساعات طويلة لكي تصل للجامعة التي أصبحت تصل إليها حاليا في بضع دقائق.

إشادة الأهالي بمحطات المترو الجديدة

وقال طارق محمد، أحد أهالي منطقة الوراق التابعة لمحافظة الجيزة، إنه افتتاح تلك المحطات هي هدية الدولة للمواطنين في العام الجديد ٢٠٢٤، خاصة أنها سوف تحل العديد من الأزمات لسكان المنطقة كون أن الـ٦ محطات المترو الجديدة في مناطق تمتاز بكثافة سكانية عالية.

واستكمل حديثه بأن محاطت المترو تضم عددًا من السلالم المتحركة التي تبدأ من مستوى الشارع حتى الرصيف، بالإضافة إلى المصاعد لخدمة كبار السن وذوى الهمم، والسلالم العادية، كما تضم مسارًا خاصًا للمكفوفين من ذوي الهمم لتسهيل الوصول للرصيف دون مساعدة.

مترو الأنفاق

من جانبه أوضح أحمد حسن، أحد سكان منطقة إمبابة التابعة لمحافظة الجيزة، أن الأهالي في سعادة كبيرة لافتتاح تلك المحطات، والتي أصبحت وجهه حضارية للمنطقة خاصة، ولابد من الأهالي أن يحافظوا على تلك النظافة والأعمال الحضارية التي شهدتها المنطقة بفضل محطات المترو الجديدة.

وأشار إلى أن محطات المترو الجديدة ساعدت في تطوير كافة المناطق المجاورة لمحطات المترو خاصة بمنطقتي الوراق وإمبابة من تنظيم الشوارع والأحياء بشكل لائق وحضاري، بالإضافة إلى وجود أعمال جارية من رصف الشوارع والأرصفة وإزالة المخالفات والتعديات الموجودة في الشوارع.

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