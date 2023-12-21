الاستعدادات الأخيرة قبل افتتاح 6 محطات مترو جديدة بالخط الثالث (صور)

صرح مصدر مسئول بوزارة النقل، لـ"الدستور"، بأن وزير النقل المهندس كامل الوزير عقد اجتماعًا موسعًا حضره قيادات وزارة النقل بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، وقرر تحديد موعد افتتاح 6 محطات يوم الأحد المقبل، وهي محطات: (السودان ـ إمبابة - البوهي- القومية العربية.. الطريق الدائري.. محور روض الفرج).

موعد افتتاح محطات المترو الجديدة

وأشار المصدر إلى أن الافتتاح سيحظى بالتغطية الإعلامية، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من كل الأعمال بتلك المحطات، كما تم التشغيل التجريبي لها، وقد تم وضع خريطة محطات المترو المحدثة للخط الثالث وإدراج المحطات الجديدة على تلك الخريطة.

وبمجرد الإعلان عن موعد افتتاح محطات المترو الـ6 الجديدة سادت حالة من السعادة والفرح بين العديد من المواطنين، خاصة المجاورين لمحطات المترو الجديدة، حيث تستعد الهيئة القومية للأنفاق، لافتتاح 6 محطات مترو جديدة بالمرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو، حيث يتم الانتهاء من أعمال التشطيبات النهائية بمحطة مترو إمبابة، ضمن أعمال الجزء الثالث 3b من المرحلة الثالثة للخط الثالث.

افتتاح محطات المترو الجديدة

وقد انتهت الأعمال النهائية بمحطة إمبابة والبوهي، وغيرها من المحطات بالجزء الثاني من المرحلة الثالثة للخط الثالث لمترو الأنفاق، والتي تستوعب 50 ألف راكب يوميًا، حيث تخدم سكان مناطق شارع المطار وشارع الطناني ومنطقة عزبة الصعايدة وتقع ضمن الخط الثالث لمترو الأنفاق.

وتستعد الهيئة القومية للأنفاق، لافتتاح 6 محطات مترو جديدة بالمرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو، حيث يتم الانتهاء من أعمال التشطيبات النهائية بمحطة مترو إمبابة، ضمن أعمال الجزء الثالث 3b من المرحلة الثالثة للخط الثالث.

وتضم عددًا من السلالم المتحركة التي تبدأ من مستوى الشارع حتى الرصيف، بالإضافة إلى المصاعد لخدمة كبار السن وذوى الهمم، والسلالم العادية، كما تضم مسارًا خاصًا للمكفوفين من ذوي الهمم لتسهيل الوصول للرصيف دون مساعدة.

وساعدت محطات المترو الجديدة في تطوير كافة المناطق المجاورة لمحطات المترو خاصة بمنطقتي الوراق وإمبابة من تنظيم الشوارع والأحياء بشكل لائق وحضاري، بالإضافة إلى وجود أعمال جارية من رصف الشوارع والأرصفة وإزالة المخالفات والتعديات الموجودة في الشوارع، لكي يتم الانتهاء منها تمامًا قبل افتتاح المترو بشكل رسمي للركاب.

الاستعدادات الأخيرة قبل افتتاح 6 محطات مترو جديدة بالخط الثالث

الاستعدادات الأخيرة قبل افتتاح 6 محطات مترو جديدة بالخط الثالث

الاستعدادات الأخيرة قبل افتتاح 6 محطات مترو جديدة بالخط الثالث