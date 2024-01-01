6 محطات مترو تدخل الخدمة بداية من اليوم (صور)

دخلت 6 محطات مترو جديدة الخدمة، اليوم الإثنين،والتي كانت أعلنت وزارة النقل عن بدء التشغيل التجريبي لها.

وتمتد هذه المحطات من الكيت كات حتى المحطة النهائية عند محور روض الفرج، وهي: "السودان- إمبابة- البوهي- القومية العربية- الطريق الدائري- محور روض الفرج"، وذلك لخدمة المواطنين والطلاب في المناطق التي يمر بها هذا الجزء، والتي تتميز بكثافة سكانية عالية.

وتزامن ذلك مع رفع وزارة النقل، اليوم، أيضا أسعار تذاكر مترو الأنفاق، في جميع خطوط المترو.

وجاءت أسعار تذاكر المترو كالتالي:

ارتفعت أسعار التذاكر كالآتى / منطقة واحدة 9 محطات بـ6 جنيهات / منطقتان 16 محطة بـ8 جنيهات / ثلاث مناطق 23 محطة بـ12 جنيهًا.

أربع مناطق أكثر من 23 محطة بـ15 جنيهًا / ربع مناطق أكثر من 23 محطة لذوي الهمم بـ50 قرشًا.

يذكر أنه بالتشغيل التجريبي بالركاب للجزء الثانى من المرحلة الثالثة من الخط يكون قد تم تشغيل الخط الثالث من عدلي منصور مرورا بالكيت كات حتى محور روض الفرج، ويتبقى فقط الجزء الثالث من المرحلة الثالثة، والممتد من الكيت كات حتى جامعة القاهرة، والذي يجرى تشغيله تجريبا دون ركاب حاليا تمهيدا لبدء تشغيله بالركاب خلال الفترة المقبلة.

محطة مترو البوهى التى تم افتتاحها اليوم

محطة مترو الدائرى التى تم افتتاحها اليوم

محطة مترو السودان التى تم افتتاحها اليوم

احدى محطات المترو التى تم افتتاحها اليوم

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