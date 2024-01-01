تداول 46 ألف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لـهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة وتم تداول 46000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 903 شاحنات و830 سيارة، وشملت حركة الواردات 37500 طن بضائع، و532 شاحنة 818 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 8500 طن بضائع، و371 شاحنة و12 سيارة.

وصول 33 الف طن فحم طن فحم بترولي لميناء سفاجا

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة NEDIM وعلى متنها 33000 طن فحم بترولي أخضر قادمة من الكويت لغرض التحميص لإنتاج البلوكات واستخلاص الالومنيوم لصالح شركة مصر للألومنيوم، حيث تم رفع درجة الاستعداد بالميناء لاستقبال الشحنة، حيث ألزمت الهيئة الشركة المستوردة باتباع الضوابط والاشتراطات والمعايير الخاصة باستخدام وتداول الفحم البترولي والحجري، مع ضرورة تواجد ممثل من جهاز شئون البيئة؛ لمتابعة أعمال التفريغ والتخزين وإعداد تقرير بعد الانتهاء من كافة الأعمال.

ووصول 730 سيارة بوزن 1460 طن لميناء بورتوفيق

كما استقبل الميناء السفينة بوسيدون اكسبريس فيما استقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن وهي امل، الحرية ودليلة بينما غادرت ثلاث سفن وهي الحرية، دليلة وبوسيدون اكسبريس، وشهد ميناء نويبع تداول 1832 طن بضائع و287شاحنة من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين ايلة واور. كما يستعد ميناء بورتوفيق اليوم لاستقبال السفينة النوي اكسبريس وعلي متنها 730 سيارة بوزن 1460 طن قادمة من جدة، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1720 راكب بموانيها.

جدير بالذكر ان وزارة النقل دعت جميع المستثمرين والمهتمين بسياحة اليخوت وإنشاء المراين وجميع مستثمري القرى والمناطق والمقاصد السياحية على البحرين المتوسط والأحمر وخليجي السويس والعقبة، لحضور فعاليات المؤتمر الموسع الذى ستعقده وزارة النقل في تمام الساعة العاشرة صباحا ليوم الثلاثاء القادم الموافق 2 يناير 2024 بقاعة المؤتمرات الكبرى بمقر وزارة النقل بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، ورئيس وقيادات قطاع النقل البحري والموانئ البحرية المصرية ووسائل الإعلام المحلية والعربية والأجنبية المختلفة، وذلك لبحث سبل تعظيم منظومة إنشاء المراين المحلية والدولية ومناقشة المزيد من الإجراءات الخاصة بتعظيم سياحة اليخوت في مصر.