الإثنين 01 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تداول 46 ألف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر

موانئ البحر الأحمر
موانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لـهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة وتم تداول 46000  طن بضائع عامة ومتنوعة، 903 شاحنات و830 سيارة، وشملت حركة الواردات 37500  طن بضائع، و532 شاحنة 818 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 8500  طن بضائع، و371  شاحنة  و12 سيارة. 

وصول 33 الف طن فحم طن فحم بترولي لميناء سفاجا
ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة NEDIM وعلى متنها 33000 طن فحم بترولي أخضر قادمة من الكويت لغرض التحميص لإنتاج البلوكات واستخلاص الالومنيوم  لصالح شركة مصر للألومنيوم، حيث تم  رفع درجة الاستعداد بالميناء لاستقبال الشحنة، حيث ألزمت الهيئة الشركة المستوردة باتباع الضوابط والاشتراطات والمعايير الخاصة باستخدام وتداول الفحم البترولي والحجري، مع ضرورة تواجد ممثل من جهاز شئون البيئة؛ لمتابعة أعمال التفريغ والتخزين وإعداد تقرير بعد الانتهاء من كافة الأعمال.

txt

عمليات النقل النهري عبر سد الخوانق الثلاثة بالصين تسجل رقما قياسيا

ووصول 730 سيارة بوزن 1460 طن لميناء بورتوفيق
كما استقبل الميناء السفينة  بوسيدون اكسبريس فيما استقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن وهي امل، الحرية ودليلة  بينما غادرت ثلاث سفن وهي الحرية، دليلة وبوسيدون اكسبريس، وشهد ميناء نويبع تداول 1832  طن  بضائع و287شاحنة من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين ايلة واور. كما يستعد ميناء بورتوفيق اليوم لاستقبال السفينة النوي اكسبريس وعلي متنها 730 سيارة بوزن 1460 طن قادمة من جدة، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1720 راكب بموانيها.

txt

ننشر حركة تداول السفن والحاويات والبضائع العامة فى ميناء دمياط

جدير بالذكر ان  وزارة النقل دعت جميع المستثمرين والمهتمين بسياحة اليخوت وإنشاء المراين وجميع مستثمري القرى والمناطق والمقاصد السياحية على البحرين المتوسط والأحمر وخليجي السويس والعقبة، لحضور فعاليات المؤتمر الموسع الذى ستعقده وزارة النقل في تمام الساعة العاشرة صباحا ليوم الثلاثاء القادم الموافق 2 يناير 2024 بقاعة المؤتمرات الكبرى بمقر وزارة النقل بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، ورئيس وقيادات قطاع النقل البحري والموانئ البحرية المصرية ووسائل الإعلام المحلية والعربية والأجنبية المختلفة، وذلك لبحث سبل تعظيم منظومة إنشاء المراين المحلية والدولية ومناقشة المزيد من الإجراءات الخاصة بتعظيم سياحة اليخوت في مصر.

هيئة موانئ البحر الأحمر عدد السفن أرصفة موانئ الهيئة ميناء سفاجا شركة مصر للألومنيوم

مواد متعلقة

تعمل غدا.. أماكن المحطات الجديدة بالخط الثالث للمترو

وزير النقل: تشغيل 6 محطات مترو تجريبيًا بالركاب بالخط الثالث.. غدًا

تداول 14 ألف طن و1024 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

"النقل" تتعاون مع 8 شركات عالمية لإنشاء مصانع سكك حديدية فى مصر

رئيس "الطرق والكبارى" لـ"الدستور": الانتهاء من محور "بديل خزان أسوان".. يعبر النيل بطول 5.4 كم

جدول مواعيد قطارات السكك الحديدية من القاهرة إلى أسيوط .. ذهاب وعودة

الانتهاء من مشروع إنشاء محور الزقازيق- السنبلاوين

السكة الحديد تقرر تخفيض سرعات بعض القطارات لسوء الأحوال الجوية

الأكثر قراءة

أسعار تذاكر مترو الأنفاق بعد رفع قيمتها

بوستات راس السنه 2024 ورسائل التهنئة بالعام الجديد

للزملاء والرؤساء في العمل.. رسائل تهنئة رسمية بمناسبة العام الجديد 2024

سيدة في دعوى خلع: عذب شقيقته 3 أيام وأجبرها على التنازل عن ميراثها

بشائر العام الجديد.. "البترول" تُعلن بدء الإنتاج من حقل "شمال الصفا"

أجمل عبارات تهنئة رأس السنة الميلادية الجديدة 2024 المكتوبة للأهل والأصدقاء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

«الدخان».. وفرمان «اليدكشى»

وائل لطفي

هرتلات صهيونية

ماجد حبته

سنة كبيسة فعلًا!

مؤمن المحمدي

الليمان

لواء.حمدى البطران

إسرائيل إلى أين؟

محمد عبدالعزيز

طفرة إلكترونية ناجحة.. كيف؟

حسين دعسة

من يريد سلام فياض.. الحرب والإبادة.. أم اللعبة الراهنة؟

د.أحمد الخميسى

عام من الشوق

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو لجنوب إفريقيا: أظهرنا "أخلاقًا لا مثيل لها" فى حرب غزة

"الأشباح".. وحدة إسرائيلية جديدة تحارب فى غزة.. كيف تعمل؟

وزير مالية الاحتلال: لن نقبل بوجود مليونى فلسطينى فى غزة