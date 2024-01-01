عمليات النقل النهري عبر سد الخوانق الثلاثة بالصين تسجل رقما قياسيا

أظهرت بيانات رسمية أن عمليات النقل النهري عبر سد الخوانق الثلاثة في الصين، أكبر سد لإنتاج الكهرباء المائية في العالم، وصلت إلى 174 مليون طن خلال العام الماضي.

وزارة النقل الصينية

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" الرسمية عن وزارة النقل الصينية القول إن حجم عمليات النقل النهري عبر السد في العام الماضي ارتفع بنسبة 77.8% سنويا ليصل إلى مستوى قياسي جديد.

ومرت حمولات تبلغ 169 مليون طن عبر أهوسة السفن في السد، في حين مرت حمولات تبلغ حوالي 79.4 مليون طن عبر آلية رفع السفن فيه.

وشهد العام الماضي مرور مواد أساسية قدرها 1.574 ألف طن عبر السد في حين زارت أكثر من 2.2 مليون رحلة سياحية موقع السد.

يذكر أن سد الخوانق الثلاثة يتكون من عدة أنظمة للتحكم في تدفق المياه ويصل طوله إلى 2309 أمتار وارتفاعه إلى 185 مترا ويتكون من أهوسة سفن ذات 5 طبقات على الجانبين الشمالي والجنوبي للسد. كما يحتوي على 34 توربين لتوليد الكهرباء بقدرة إجمالية تبلغ 5. 22 مليون كيلووات.

الكهرباء في شمال غربي الصين

وفي وقت سابق أعلن فرع شبكة نقل الكهرباء في شمال غربي الصين أن مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة استحوذت على أكثر من 50% من إجمالي الإنتاج الجديد للكهرباء في شمال غربي البلاد.

وأن محطة يشين للطاقة الشمسية انضمت إلى شبكة نقل الكهرباء للبلاد بقدرة إنتاجية تبلغ 250 ألف كيلووات، ليصل إجمالي كميات الإنتاج الجديد للطاقة المتجددة التي تمت إضافتها إلى الشبكة في شمال غرب الصين إلى 210 ملايين كيلووات، وهو ما يجعل الطاقة الجديدة المصدر الرئيسي لإنتاج الكهرباء في المنطقة.

وتنتج منطقة شمال غربي الصين حاليا حوالي 400 مليار كيلووات/ساعة من الكهرباء الخضراء تستخدم في المناطق المحلية إلى جانب شرق وشمال الصين بحسب ما شياو ويي الذي يعمل في فرع الشبكة القومية لنقل الكهرباء في شمال غربي الصين.