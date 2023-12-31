الأحد 31 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

وزراء خارجية "آسيان" يبدون قلقهم إزاء التوتر فى بحر الصين الجنوبى

وزراء خارجية رابطة
وزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا

عبر وزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) أمس السبت، عن قلقهم إزاء التوتر المتزايد في بحر الصين الجنوبي، وقالوا إنه قد يهدد السلام في المنطقة.

وذكر وزراء خارجية التكتل في بيان: "نتابع عن كثب وبقلق أحدث التطورات في بحر الصين الجنوبي، والتي قد تقوض السلام والأمن والاستقرار في المنطقة".

وجاء البيان في أعقاب تبادل الصين والفلبين الاتهامات خلال الأشهر القليلة الماضية حول سلسلة من الحوادث البحرية، وبعدما أشارت مانيلا إلى أنها بحاجة إلى تغيير نهجها لأن الجهود الدبلوماسية تمضي في "اتجاه سيئ".

ووصفت الصين اتهامات مانيلا بأنها "ضجيج كاذب"، وقالت إنها لن تغض الطرف عن "الاستفزازات والمضايقات" المتكررة من جانب الفلبين.

وأكد وزراء خارجية آسيان مجددًا ضرورة "التحلي بضبط النفس عند القيام بأنشطة من شأنها تعقيد النزاعات أو تصعيدها".

وأضافوا "نؤكد مجددًا أهمية الحوار السلمي الذي يسهم بشكل بناء في تعزيز الاستقرار الإقليمي والتعاون في المجال البحري".

وتطالب بكين بالسيادة على معظم بحر الصين الجنوبي من خلال "خط النقاط التسع" الذي يمتد مسافة تصل إلى 1500 كيلومتر إلى الجنوب من البر الرئيسي للصين، ويقطع المناطق الاقتصادية الخالصة لبروناي وإندونيسيا وماليزيا والفلبين وفيتنام.

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