ننشر حركة تداول السفن والحاويات والبضائع العامة فى ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية 11 سفينة، بينما غادر 13 سفينة، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 37 سفينة.

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 28142 طن تشمل: 1554 طن أسمنت معبأ و4220 طن مولاس و10716 طن يوريا و4565 طن رمل و7087 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 59047 طن تشمل: 11763 طن قمح و13679 طن ذرة 700 طن زيت و963 طن خشب زان و15453 طن خردة و635 طن فول و1872 طن فول صويا و14009 طن كسب فول صويا.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 766 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 134 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 5542 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 137383 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 274242 طنًا.

كما غادر عدد 5 قطارات بحمولة إجمالية 6207 طن قمح متجهة إلى صوامع كوم أبو راضي، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4048 شاحنة.