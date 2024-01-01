الثلاثاء 02 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تفاصيل افتتاح 6 محطات مترو جديدة.. وتحريك أسعار التذاكر

المترو
المترو

رفعت وزارة النقل أسعار تذاكر مترو الأنفاق، أمس، فى جميع الخطوط الثلاثة، بالتزامن مع بدء التشغيل التجريبى للجزء الثانى من المرحلة الثالثة للخط الثالث.

وقال اللواء الدكتور طارق جويلى، رئيس الهيئة القومية للأنفاق: «المواطن عليه أن يعرف أن هذا المرفق يكلف الدولة تكاليف باهظة، من كهرباء وغاز ورواتب، وغيرها من الأعباء»، مشيرًا إلى أن «الارتفاع الأخير كان من المفترض أن يكون منذ ٢٠٢٠، ويعتبر طبيعيًا جدًا».

وأضاف «جويلى»، فى تصريحات، لـ«الدستور»: «الارتفاع الأخير يتزامن مع تشغيل ٦ محطات، تمتد من الكيت كات حتى المحطة النهائية عند محور روض الفرج وهى: (السودان- إمبابة- البوهى- القومية العربية- الطريق الدائرى- محور روض الفرج)».

وأشار إلى أن افتتاح هذه المحطات يأتى لخدمة المواطنين والطلاب فى المناطق المار بها هذا الجزء، التى تتميز بكثافة سكانية عالية، ليكون تشغيلها للمواطنين هو هدية الرئيس عبدالفتاح السيسى لأهالى القاهرة الكبرى؛ بمناسبة بداية العام الميلادى.

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