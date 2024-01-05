استمرار أعمال التطوير بمحيط المنطقة الأثرية والمتحف المصري الكبير

تواصل محافظة الجيزة أعمال التطوير الجارية بمحيط المنطقة الأثرية والمتحف المصرى الكبير، وذلك بعدد من المحاور المرورية المهمة والمحيطة بالمنطقة، بالإضافة إلى الأعمال الجارية بالطريق السياحي وطريق الفيوم والمنصورية، بتوجيهات وإشراف من اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

تطوير المناطق الأثرية

حيث يجري عدد من أعمال التطوير بالمناطق المحيطة بالمتحف المصري الكبير، والتي من ضمنها أعمال الرصف واللاندسكيب وتوفير المواقف الحضارية وساحات الانتظار ورفع كفاءة ودهان أسوار المنشأت والعقارات المحيطة بالمنطقة الاثرية، وذلك لمواكبة النهضة الحضارية التى تشهدها المحافظة، تنفيذًا للتكليفات الصادرة بشأن رفع كفاءة تلك القطاعات ضمن الإستعدادات الخاصة بإفتتاح المتحف المصرى الكبير.

إشادة الأهالي

وأشاد العديد من المواطنين بأعمال التطوير التي تشهدها المنطقة الأثرية وبمحيط المتحف المصري الكبير، ويقول رامي كمال، أحد المواطنين، إن ما تشهده مختلف الطرق من أعمال تطوير وتجديد أمر غاية في الجمال وبمجرد افتتاح المتحف المصري الكبير سوف يتحول المكان ويتنقل نقلة حضارية يتحدث عنها العالم أجمع.

من جهته، أكد محمود هادي، أحد المواطنين، أن أعمال التطوير التي تشهد المنطقة محيط المتحف المصري الكبير والمناطق الأثرية المجاورة، لم تتسبب في حدوث أي عرقلة أو تكدس للمواطنين أو السيارات المارة، كونها يتم تنفيذها على أعلى مستوى واحترافية شديد، بل أنها ساعدت في تغير جذري للمكان على كافة المستويات.

وأضاف ماهر جمال، أحد المواطنين، أن هناك حملات نظافة مستمرة وأعمال تجديد وتطوير لكل المناطق المجاورة للمتحف والمناطق الأثرية الأخرى، لافتًا إلى أن هناك أيضًا أعمال توسيع الطريق وطمس أي معلم من معالم العشوائية سواء بالشوارع أو المباني وغيرها.

وأوضح سراج علي، أحد المواطنين أن أعمال التطوير شملت طريق المنصورية، بقطاعات كفر غطاطى بحى الهرم وأبو رواش وكفرحكيم بكرداسة، مشيرًا إلى أنه تم تركيب بلاط الإنترلوك الخاص بالأرصفة والجزيرة الوسطى، علاوة على تنفيذ مختلف الوحدات التجارية وتوفير الخدمات بكل المناطق.