توقعات بزيادة الحركة السياحية إلى مصر بحلول مارس 2024

كشف عمرو القاضي، رئيس هيئة تنشيط السياحة، عن أن الحركة السياحية الوافدة إلى مصر ستشهد زيادة من عدة أسواق أوروبية، بداية من شهر مارس المقبل، لافتًا إلى أن كبرى شركات الطيران قد أعلنت عن زيادة رحلاتها إلى المقاصد المصرية خلال عام 2024.

وأضاف القاضي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن المعدلات السياحية الوافدة إلى مصر مطمئنة للغاية، وهناك استقرار سياحي في مختلف المقاصد السياحية. كما أن الإشغالات الفندقية مرتفعة خلال موسم الأعياد الحالي، موضحًا أننا نسير على استراتيجية الدولة لتنمية القطاع السياحي وتحقيق المستهدف منها بالوصول إلى 18 مليون سائح بنهاية عام 2024. وتستعد الهيئة للمشاركة في عدد من المعارض القادمة لزيادة الحركة السياحية الوافدة إلى مصر، وذلك بمشاركة القطاع الخاص السياحي. فهناك معرض في جمهورية التشيك وآخر في روسيا. وحضور هذه المعارض يهدف إلى طمأنة منظمي الرحلات الأجنبية على الوضع السياحي المصري واستعراض المقومات السياحية المختلفة.

التوقعات تشير إلى زيادة في نسبة الحجوزات الفندقية بحلول شهر مارس

وأشار رامي رزق الله، الخبير السياحي ورئيس لجنة التسويق السياحي بشرم الشيخ، إلى أنه من المعتاد أن تهدأ الأعمال في الفنادق بعد انتهاء موسم الأعياد، وهذا الأمر متوقع سنوياً لزيادة الحركة السياحية بحلول شهر مارس.

وأضاف رزق الله أن التوقعات تشير إلى زيادة في نسبة الحجوزات الفندقية بحلول شهر مارس، حيث أعلنت شركات الطيران الإنجليزية والروسية والإيطالية عن زيادة رحلاتها إلى شرم الشيخ خلال الفترة المقبلة. وبين أن الحركة السياحية الحالية في شرم الشيخ قد تأثرت بانخفاض عدد السائحين بعد أحداث غزة، وأن الفنادق تقوم حالياً بزيادة حملات الترويج لضمان راحة السائحين وتشجيعهم على نشر فيديوهات من داخل المنتجعات السياحية بشرم الشيخ على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة."

وفى ذات السياق قامت عدد من المواقع الدولية المتخصصة فى السياحة بتسليط الضوء على المقاصد المصرية وخاصة مع قرب افتتاح المتحف المصرى الكبير خلال العام الجارى، ولهذا دعت المواقع الدولية قرائها لزيارة مصر خلال العام الجارى لمشاهدة كنوز الملك توت غنخ امون الكاملة التى سيتم عرضها داخل المتحف.