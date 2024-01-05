الجمعة 05 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

بتخفيض 25%.. إقبال كبير على المجمعات الاستهلاكية ومنافذ بيع التموين

السلع التموينية
السلع التموينية

شهد عدد من المجمعات الاستهلاكية ومنافذ البيع التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، إقبالًا كبيرًا من قبل المواطنين خلال الأيام الجارية تزامنًا مع بداية الشهر الجديد، خاصة أنه تحرص الدولة المصرية على توفير مختلف السلع بأسعار مخفضة تصل لـ25 و30% مقارنة بأسعارها في الأسواق الخارجية.

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أسعار السلع التموينية 

وتوفر المجمعات الاستهلاكية مختلف السلع الأساسية والاستراتيجية التي يحتاجها المواطنون ومن ضمنها، الأرز، الزيت، الفول، المكرونات، الجبن والألبان، السكر، العدس، وغيرها من السلع، بالإضافة إلى توفير اللحوم والدواجن وجميعها بأسعار مخفضة، مقارنة بمثيلتها بالأسواق.

وتطرح وزارة التموين والتجارة الداخلية السلع بأسعار مخفضة على بطاقات التموين، كيلو الأرز بسعر 12.6 جنيه، السكر 12.6 جنيه للكيلو المعبأ، زجاجة الزيت 800 جرام 30 جنيها، مكرونة 800 جم بسعر 13 جنيهًا، مكرونة 400 جم بسعر 6.50 جنيه، عدس مجروش 500 جرام بسعر 21 جنيهًا، فول معبأ 500 جم بسعر 9 جنيهات، بجانب توفير السكر الحر على البطاقات بسعر 27 جنيها للكيلو ومختلف السلع بأسعار أقل من السوق.

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إقبال المواطنين على السلع التموينية

تقول سعاد محمد، إحدى المواطنات، إن السلع التموينية توفر كثيرًا من على كاهل المواطنين خاصة في ظل ارتفاع الأسعار والأزمة الاقتصادية الحالية، لافتًا إلى أن المجمعات الاستهلاكية ومنافذ البيع توفر مختلف السلع الأساسية والاستراتيجية بأسعار مخفضة، بالإضافة إلى اللحوم والدواجن.

ومن جانبها أوضحت أميرة هشام، إحدى المواطنات، أن توفير السلع التموينية بأسعار مخفضة ينجد المواطنين من جشع التجار وغلاء الأسعار في المحال الخارجية، مشيرًا إلى أنها تحرص في كل بداية شهر على التوجه لأقرب منفذ بيع أو مجمع استهلاكي لصرف السلع التموينية الخاصة بها وبأسرتها والتي توفر عليها كثيرًا على مدار الشهر.

أضافت مرفت محمد، إحدى المواطنات، أنه لا بد من وجود رقابة وحملات تفتيشية على منافذ البيع والتأكد من وضع الأسعار على كافة السلع لكي يحصل كل من الطرفين على حقه ولا يتم استغلال المواطن، لافتًا إلى أن منافذ البيع يوجد فيها كل ما يحتاجه البيت من سلع ولحوم ودواجن وأسماك وغيرها من كافة المستلزمات بأسعار مخفضة، مقارنة بالسوق الخارجية.

السلع التموينية
السلع التموينية
السلع التموينية
السلع التموينية
السلع التموينية
السلع التموينية
السلع التموينية
السلع التموينية
السلع التموينية
السلع التموينية
السلع التموينية
السلع التموينية
السلع التموينية
السلع التموينية
السلع التموينية
السلع التموينية
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