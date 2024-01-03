للمهتمين بمعرفة الأسعار.. تعرف على أسعار السلع التموينية في يناير 2024

أسعار السلع التموينية في يناير 2024 من المواضيع التى يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل. وفي السياق يستعرض الدستور خلال التقرير التالى جميع التفاصيل حول أسعار وموعد صرف السلع التموينية.

أسعار السلع التموينية في يناير 2024

وأوضحت وزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال منشورها على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" ارتفاع نسب صرف السلع التموينية لشهر يناير الجاري لـ 40%، موضحة أن الصرف سوف يكون عبر 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية.

وأشار البيان إلى أنه بدأ بالفعل بدأت الوزارة صرف السلع التموينية المدعمة لحاملي البطاقات التموينية، والبالغ عددهم 64 مليون مواطن.

تعرف على أسعار السلع التموينية خلال يناير 2024

سكر معبأ 1 كجم بسعر 12.60 جنيه

زيت خليط 800 مللي بسعر 30 جنيهًا

علبة مرقة دجاج بسعر 6 جنيهات

مكرونة 800 جم بسعر 13.00 جنيهًا

مكرونة 400 جم بسعر 6.5 جنيه

عدس مجروش 500 جم بسعر 21 جنيهًا

فول معبأ 500 جم بسعر 9.00 جنيهات

دقيق معبأ ورقي أو بلاستيك 1 كجم بسعر 18.00 جنيهًا

مسلى صناعي 800 جم بسعر 36 جنيهًا

شاي ناعم 40 جم بسعر 5 جنيهات

صلصة 300 جم بسعر 8 جنيهات

تونة مفتتة وزن 140 جرامًا بسعر 18 جنيهًا

مربى أنواع 350 جرامًا بسعر 16 جنيهًا

جبنة تتراباك 250 جم بسعر 7.50 جنيه

جبن أبيض زنة 125 جراما بسعر 4.5 جنيه

مسحوق أتوماتيك 800 كجم بسعر 25 جنيهًا

مسحوق عادي يدوي 800 جم بسعر 16 جنيهًا

صابون غسيل 125 جم بسعر 3 جنيهات

صابون تواليت 125جم بسعر 7.50 جنيه

لبن جاف 125 جم بسعر 25.5 جنيه

خل 5% 900 ملي بسعر 6 جنيهات

کیس ملح طعام 300 جم بسعر 1.25 جنيه

بار حلاوة طحينية سادة 40 جم بسعر 3 جنيهات

کیس سائل غسيل أواني 80 جم بسعر 3 جنيهات

بسكويت يويوز سادة بجنيه ونصف

بسكويت يويوز ويفر أنواع بسعر 2.75 جنيه

بسكويت تومورو أنواع 3 جنيهات

بسكويت بوو أنواع 3.75 جنيه

طحينة بيضاء ظرف 140 جرامًا بسعر 3.75 جنيه

قهوة سريعة الذوبان 18 جم بسعر 4 جنيهات