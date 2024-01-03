برلمانى: متابعة الحكومة لمبادرة خفض أسعار السلع تعكس حرص الدولة على تلبية احتياجات المواطنين

قال النائب زكي عباس عضو مجلس النواب، إن المتابعة المستمرة من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لتنفيذ مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية وضبط الأسواق، تعكس مدى حرص الدولة على تلبية احتياجات المواطنين الأساسية وتوفير حياة كريمة لهم.



وأوضح النائب زكي عباس، في تصريحات صحفية له، أن القيادة السياسية تبذل قصارى جهدها لتقليل تأثر المواطن المصري بالتضخم وارتفاع الأسعار من خلال ضبط الأسواق وخفض أسعار السلع.

ضرورة تعاون المواطنين مع الحكومة بالإبلاغ عن التجار المحتكرين للسلع

وأكد عضو مجلس النواب ضرورة تعاون المواطنين مع الحكومة بالإبلاغ عن التجار المحتكرين للسلع لوقف السوق السوداء.

وطالب النائب زكي عباس الحكومة والجهات الرقابية بتشديد الرقابة على الأسواق والضرب بيد من حديد على المستغلين لاحتياجات المواطنين، والمتربحين من الأزمات.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن توافر السلع المختلفة سيسهم في توازن الأسعار، مشددًا على ضرورة تشديد الرقابة على الأسواق ووضع الأسعار على المنتجات والسلع.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التقى الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية؛ لمتابعة آليات تنفيذ قرارات ضبط الأسواق، وكذا مشروع الصوامع، وسُبل تطوير قطاع المطاحن.

متابعة تنفيذ القرارات الأخيرة الصادرة بشأن ضبط الأسواق

وفي مُستهل اللقاء، أكد رئيس مجلس الوزراء أهمية توافر السلع المختلفة وهو ما سيسهم في توازن الأسعار، مشددًا على ضرورة متابعة تنفيذ القرارات الأخيرة الصادرة بشأن ضبط الأسواق، وتحديد 7 سلع استراتيجية.

وخلال اللقاء، شرح وزير التموين آليات تنفيذ قرارات ضبط الأسواق، وذلك في ضوء القرار الذي أصدره مؤخرًا بشأن تحديد ضوابط وإجراءات تداول المنتجات والسلع الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٥٠٠٠ لسنة ٢٠٢٣ بشأن تحديد بعض المنتجات الاستراتيجية.