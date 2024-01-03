برلمانى: توجيهات الرئيس السيسى بتخصيص 100 مليون جنيه لدعم كبار السن دليل على إنسانيته

قال النائب نادر الخبيري، عضو مجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتخصيص 100 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر لدعم كبار السن، دليل جديد على إنسانية الرئيس وإحساسه بالمواطن المصري وخاصة كبار السن غير القادرين على العمل لتلبية احتياجاتهم.

القيادة السياسية تعمل على تلبية كل احتياجات كبار السن

وأوضح الخبيري، في تصريحات صحفية له، أن القيادة السياسية تعمل على تلبية كل احتياجات كبار السن وتوفير حياة كريمة لهم من خلال تحسين جودة المعيشة والخدمات المقدمة لهم.

وأكد عضو مجلس النواب أن الدولة تعمل على تعزيز الحماية الاجتماعية والصحية والقانونية لكبار السن، وتحفيز مشاركتهم المجتمعية على كل المستويات، إيمانًا بمسئوليتها تجاه مواطنيها في هذه الشريحة العمرية.

ولفت النائب نادر الخبيري إلى أن مناقشة مشروع قانون رعاية المسنين وإنشاء صندوق لدعم كبار السن داخل مجلس النواب يستهدف حماية ورعاية المسنين، وكفالة تمتعهم تمتعًا كاملًا بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية على قدم المساواة مع غيرهم، وتعزيز كرامتهم وتأمين حياة كريمة لهم.

يشار إلى أنه اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، بأن الاجتماع تناول عددًا من الموضوعات على رأسها استعراض رؤية حماية وتحسين جودة حياة كبار السن في مصر، وسبل التصدي للتحديات التي يواجهونها، حيث اطلع السيد الرئيس على الخدمات المقدمة لهم، بما يشمل الخدمات الاجتماعية والتأمينية والصحية. كما تمت مناقشة أهمية تيسير المعاملات الخاصة بالمسنين في كل المؤسسات، وتنسيق الجهود ووضع رؤية مشتركة نحو توفير سبل العيش لهم بكرامة.

ووجه الرئيس، في هذا الصدد، بمواصلة وتعزيز الاهتمام ببرامج رعاية كبار السن، وتكثيف العمل على تطوير تلك البرامج ووضع معايير لجودة الخدمات المقدمة لهم، وتجميع الموازنات المخصصة للمزايا والخدمات التي تخصهم، موجهًا بتخصيص مبلغ 100 مليون جنيه من صندوق "تحيا مصر" لدعم صندوق كبار السن.