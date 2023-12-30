الأحد 31 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

لجنة حقوق الإنسان بالحوار الوطني: مراجعة ملفات الحبس الاحتياطي ومراكز الإصلاح في المرحلة المقبلة

الحوار الوطني
الحوار الوطني

قال أحمد راغب مقرر مساعد لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطني، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي دعا إلى استكمال جلسات الحوار الوطني تحت رعايته شخصيا.

وأضاف مقرر مساعد لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطني فى تصريحات خاصة لـ«الدستور»،  أن لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطني، ستستكمل باقى الموضوعات التى لم يتم مناقشتها أو الإعلان عن توصياتها، مضيفا أنه على رأس هذه الموضوعات الحبس الاحتياطي ومراكز الإصلاح، وكذلك المنع من السفر والتحفظ على الأموال، ومراجعة قانون الإجراءات الجنائية.

ولفت، إلى أنه يأمل أن يتم اتخاذ خطوات من المؤسسة التشريعية “البرلمان” لمناقشة أو إصدار تشريع للتوصيات التى خرجت عن الحوار الوطني،  وعلى رأسها مفوضية مناهضة التمييز، وتنفيذ التوصيات التى خرجت بالفعل.

الحوار الوطنى الحبس الاحتياطي الإجراءات الجنائية الرئيس السيسي حقوق الانسان

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