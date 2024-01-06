السبت 06 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

بعد إعلان "التموين" توريد 100 ألف طن قصب سكر للمصانع.. مواطنون: "أزمة وانتهت"

السكر
السكر

رصدت "الدستور" مدى توافر السكر داخل المجمعات الاستهلاكية ومنافذ البيع التابعة لوزارة التموين وحجم إقبال المواطنين عليها خلال الفترة الجارية، بالتزامن مع إعلان وزارة التموين والتجارة الداخلية ع ن توريد نحو  100 ألف طن قصب سكر لـ 3 مصانع تابعة لشركة السكر والصناعات التكاملية في محافظات الصعيد.

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قال مجدى حنفي، أحد المواطنين، إن الدولة تسعى جاهدة من خلال وزارة التموين والتجارة الداخلية، على إنهاء أي أزمة سلعية يمر بها المواطن والتي كان آخرها السكر، والتي بمجرد تدخلت الحكومة استطاعت في وقت وجيز توفير كميات ضخمة من السكر داخل المجمعات الاستهلاكية ومنافذ البيع التابعة للوزارة وبأسعار مناسبة.

وأشاد بإعلان وزارة التموين عن توريد 100 ألف طن قصب سكر لعدد من المصانع، الأمر الذي يزيد من وفرة السكر في المحال والمجمعات ويحد من رفع أسعاره من جديد، خاصة وأنه أهم سلعة أساسية يحتاجها كل بيت مصري خاصة مع اقتراب شهر رمضان الكريم.

انتهاء أزمة السكر

وأضاف عامر الطيب، أحد المواطنين، أن توافر تلك الكميات في المصانع بالتأكيد يساعد على زيادة الإنتاج وما هو يترتب عليه توافر السكر بكميات ضخمة بالأسواق ومنها حل الأزمة بشكل كبير وعودة تواجد السكر في المحال والمجمعات بكميات كبيرة وبسعره الطبيعة لنعلن انتهاء أزمة السكر.

واستكمل حديثه أن سلعة السكر لاغني عنها في البيوت والمحال فهي سلعة تدخل في كافة الأشياء سواء مشروبات أو مأكولات وغيرها.

فيما أشادت تغريد منصف، إحدى المواطنات، بجهود وزارة التموين لحل أزمة السكر، والتي سوف تجعل هناك وفرة فيه لمدة تتجاوز الـ5 أشهر، موضحة أن توزيع قصب السكر على عدد من المصانع سوف يساعد في زيادة حصة المواد في السكر، بالإضافة إلى خفض سعره بالأسواق بعد القفزة الجنونية الأخيرة.

وزارة التموين انتهاء ازمة السكر توريد 100 ألف طن قصب سكر قصب سكر سكر

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